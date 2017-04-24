МуПо выписала почти 200 штрафов посетителям выставки-ярмарки

«Несмотря на проведенную разъяснительную работу, нарушений было зафиксировано много. За три дня сотрудники МуПо провели беседы с 283 водителями транспортных средств, но, к сожалению, в некоторых случаях пришлось выписать штраф. В пятницу было зафиксировано 91, в субботу 32, а в воскресенье 47 нарушений. Всего получилось 170 штрафов за неправильную парковку», - сообщил пресс-секретарь МуПо.

Патрульные провели разъяснительную работу, многие водители перепарковали свои автомобили. Штрафы были выписаны за парковку под запрещающими знаками и на газоне.

«Интересно, что находившиеся поблизости платные парковки стояли полупустыми. В то же время удивили автовладельцы, которые видели под дворниками других машин штрафные квитанции, но все равно парковали машину неправильно», - прокомментировал глава МуПо Айвар Тоомпере.

«В настоящее время мы стараемся чаще вести разъяснительную работу, а не просто выписывать штрафы», - отметил он. По словам Тоомпере, к сожалению, в некоторых случаях одними разговорами ограничиться не удалось.

Муниципальная полиция планирует и в будущем пристально следить за ситуацией с парковкой на Пирита-теэ во время проведения массовых мероприятий. Чтобы не портить себе настроение, водителям рекомендуют парковать свои автомобили в соответствии с законом. Нехватка мест не является оправданием, так как находящиеся поблизости платные парковки зачастую заполнены лишь наполовину, отмечают в МуПо.