На профилактику ВИЧ будет выделено дополнительное финансирование

Профилактика заражения ВИЧ – один из приоритетов государства в области здоровья народонаселения. «В последние два года мы стали больше уделять внимания профилактике ВИЧ. В 2017 году предусмотрено 600 000 евро дополнительных средств на услуги, теперь в 2018 году добавится еще 500 000 евро. Это важные шаги в свете новой стратегии по ВИЧ, цель которой – снизить к 2025 г. новые случаи заражения ВИЧ более чем вдвое, с нынешних 229 случаев до ста. Это амбициозная, но осуществимая цель», – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

С нового года на лекарства от ВИЧ/СПИДа предусмотрены дополнительные 5 миллионов евро, что вкупе с существующим постоянным финансированием даст в общей сложности порядка 15 миллионов евро. «Эта сумма тщательно высчитывалась, так что все нуждающиеся в помощи получат лекарства», - сказал Осиновский.

Для повышения эффективности профилактики ВИЧ и СПИДа к лету этого года будет подготовлена государственная программа действий по ВИЧ и СПИДу на 2017–2025 гг. Хотя прежняя деятельность была результативной, Эстония по-прежнему остается одним из лидеров Европейского союза по числу новых заражений ВИЧ, вызванных передозировкой наркотиков смертей и распространению наркомании. Ключевую роль в препятствовании распространению ВИЧ играет антиретровирусная терапия, использование которой позволяет подавить вирусную нагрузку в организме человека. «Таким образом, медицинскими методами можно остановить распространение ВИЧ, если все ВИЧ-положительные будут находиться на непрерывном лечении», – сказал министр Осиновский.

Если в 2015 году на лечении находились 3214 человек, то в 2017 году лечение получат 4222 человека и начиная с 2018 года прогнозируется, что лечение будут получать 4722 человека. Эти планы определены исходя из целей Всемирной организации здравоохранения к 2020 году: 90% ВИЧ-позитивных знают о своей болезни, 90% ВИЧ-позитивных находятся на лечении и 90% из получающих терапию достигают неопределяемой вирусной нагрузки.

Прежде всего, антиретровирусная терапия помогает в сохранении хорошего здоровья и полноценной жизни, что означает, что ВИЧ-позитивный человек – полноценный член общества, способный работать. АРТ снижает и вероятность передачи вируса от ВИЧ-позитивной матери ребенку.

Предусмотренные в 2017 году дополнительные средства будут направлены на закупку экспресс-тестов на ВИЧ, повышение объема услуг, оказание услуг интегрированной антиретровирусной терапии и заместительной терапии в Ида-Вирумаа, открытие центра снижения вреда в Таллинне, дополнительное лечение и консультирование лиц, прошедших длительное лечение от зависимости и др.