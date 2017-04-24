В Швеции задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Стокгольме

В пресс-релизе полиции говорится, что задержанный подозревается в совершении террористических преступлений, но не указывается ни степень его участия, ни его имя, пишет newsru.com.

"Мы не можем предоставить больше информации, чем сейчас. У меня нет вообще никаких комментариев по поводу задержанного. Как только прокурор сможет предоставить дополнительную информацию, он выскажется", - заявила сотрудница пресс-службы прокуратуры Анника Коллин в ответ на расспросы издания.

Она пояснила, что речь идет об очень ранней стадии расследования. Служба безопасности тоже не хочет комментировать задержание. Прокурор должен принять решение, будет ли он ходатайствовать об аресте, в среду, 26 апреля.

В центре Стокгольма 7 апреля грузовик въехал в универмаг и задавил насмерть четверых человек, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Использовавшему для нападения угнанный автомобиль террористу удалось скрыться, но позже он был задержан полицией. Им оказался 39-летний узбек Рахмат Акилов, который приехал в Стокгольм как строитель. Он признался, что должен был совершить теракт от имени террористической группировки. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов подтвердил 14 апреля, что Акилов был завербован эмиссарами "Исламского государства".

Еще один человек, задержанный ранее по подозрению в причастности к теракту, был отпущен. У правоохранительных органов не оказалось оснований для заключения его под стражу.