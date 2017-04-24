Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте
24 апреля 2017 г., 16:26
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA, 73) в третьем отборочном раунде турнира в Штутгарте в трех сетах одолела представительницу Чехии Луцию Градецкую (WTA, 168) - 6:3, 6:7 (0:7), 6:1.
Матч длился 2 часа и 1 минуту. Благодаря этой победе Контавейт пробилась в основную сетку турнира, пишет rus.err.ee.
В первых раундах квалификации Контавейт взяла верх над украинкой Катериной Бондаренко (7:5, 6:3), а затем расправилась с немкой Антонией Лоттнер - 6:3, 6:4.