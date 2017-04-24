Повторившая личный рекорд в рейтинге WTA Контавейт прошла квалификацию турнира в Штутгарте

Матч длился 2 часа и 1 минуту. Благодаря этой победе Контавейт пробилась в основную сетку турнира, пишет rus.err.ee.

В первых раундах квалификации Контавейт взяла верх над украинкой Катериной Бондаренко (7:5, 6:3), а затем расправилась с немкой Антонией Лоттнер - 6:3, 6:4.