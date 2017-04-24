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Ханно Певкур: транзит с Россией важен для Эстонии, но не любой ценой

репортер
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Ханно Певкур. | ФОТО: Jaanus Lensment

Партии реформ нужен российский транзит, и государство должно подставлять плечо эстонским бизнесменам. Об этом  после посещения транспортной выставки TransRussia в Москве заявил реформист Денис Бородич в интервью «Актуальной камере».

Еще десять лет назад после бронзовой ночи другой реформист, Андрус Ансип, говорил, что российский транзит Эстонии не нужен. Сейчас позиция партии явно менее категорична: на проходивший на прошлой неделе транспортный форум в Москве реформисты отправили своего представителя. Однако согласно ли руководство партии с тем, что Эстонии нужен российский транзит, и как оно видит транспортное сотрудничество с Россией в условиях взаимных санкций? С этими вопросами Rus.Postimees обратился к председателю Партии реформ Ханно Певкуру.

«Разумеется, транзит важен для Эстонии, но точно не любой ценой, - отметил Певкур. - Вопрос не в том, что нужно той или иной партии, а в межгосударственных отношениях».

При этом на вопрос о том, возможен ли транзит сейчас – в условиях санкций, с учетом внешней политики России на Украине и в Сирии, Певкур ответил отрицательно.

«До тех пор, пока Россия не начнет придерживаться международного права и договоренностей, и пока в отношении России действуют международные санкции, невозможно говорить о нормальных экономических отношениях», - подчеркнул он.

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