Ханно Певкур: транзит с Россией важен для Эстонии, но не любой ценой

Еще десять лет назад после бронзовой ночи другой реформист, Андрус Ансип, говорил, что российский транзит Эстонии не нужен. Сейчас позиция партии явно менее категорична: на проходивший на прошлой неделе транспортный форум в Москве реформисты отправили своего представителя. Однако согласно ли руководство партии с тем, что Эстонии нужен российский транзит, и как оно видит транспортное сотрудничество с Россией в условиях взаимных санкций? С этими вопросами Rus.Postimees обратился к председателю Партии реформ Ханно Певкуру.

«Разумеется, транзит важен для Эстонии, но точно не любой ценой, - отметил Певкур. - Вопрос не в том, что нужно той или иной партии, а в межгосударственных отношениях».

При этом на вопрос о том, возможен ли транзит сейчас – в условиях санкций, с учетом внешней политики России на Украине и в Сирии, Певкур ответил отрицательно.

«До тех пор, пока Россия не начнет придерживаться международного права и договоренностей, и пока в отношении России действуют международные санкции, невозможно говорить о нормальных экономических отношениях», - подчеркнул он.