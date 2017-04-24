Семейный врач о заболеваемости гриппом: проблема в том, что медики сами не вакцинируются

«То, что люди не вакцинируются, - не вина Больничной кассы, и, безусловно, не вина семейных врачей», - сказала семейный врач Кармен Йоллер.

«Человек обязан быть ответственным и заботиться о своем здоровье. Человек должен сам также прийти к тому, что ему нужна вакцинация. У семейных врачей имеется большое количество рекомендаций, которые они должны дать, рекомендаций, которым нужно следовать людям. Некоторым пациентам семейные врачи, может быть, просто забывают порекомендовать вакцинацию, и на это нельзя сердиться. Вероятно, семейные врачи не рекомендуют ее еще и потому, что они сами не вакцинированы против гриппа», - отметила Кармен Йоллер.

«Вакцина от клещевого энцефалита стоит в шесть раз дороже вакцины против гриппа, но эту прививку люди делают добровольно, а от гриппа - нет. Вакцина от гриппа очень дешевая, но люди не интересуются ею», - добавила Кармен Йоллер.

«В нашем центре семейных врачей в прошлом сезоне было много маленьких детей, которые заболели гриппом. В этом году количество вакцинированных в нашем центре сильно увеличилось», - заявила семейный врач Кармен Йоллер.

Комментируя разные цены в центрах семейных врачей на вакцину против гриппа, Кармен Йоллер сказала, что если бы Больничная касса компенсировала семейным врачам стоимость вакцины, то и в центрах семейных врачей не было бы разных цен. «Вакцина от гриппа, к сожалению, не занимает в Больничной кассе приоритетное положение, и, таким образом, в некоторых центрых семейных врачей плата за обслуживание даже выше, чем цена вакцины», - добавила Кармен Йоллер.