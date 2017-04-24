Видео: фронтальная камера нового Samsung Galaxy S8 имеет скрытую функцию

Как выяснилось, это не все "сюрпризы", которые скрывает фронтальная камера Galaxy S8. Видеоблогер Зак Нильсон, известный благодаря тестированию смартфонов на прочность на своем канале JerryRigEverything, опубликовал видео с разборкой нового флагмана. В процессе он заметил одну необычную особенность - наличие оптической стабилизации не только в основной камере, но и во фронтальной.

Начиная с 3:50 видно, что модуль фронтальной камеры, как и основной, имеет подвижную конструкцию. Сама компания Samsung нигде не упоминала о такой особенности фронтальной камеры, и не похоже, чтобы она вообще работала во время съемки.

Возможно, что Samsung активирует оптическую стабилизацию фронтальной камеры с грядущими обновлениями прошивки. Также не исключено, что компания решила не включать эту опцию по ряду неизвестных причин, выявленных в ходе тестирования.

Отметим, что оптическая стабилизация во фронтальной камере не является чем-то новым. К примеру, такая функция есть в прошлогоднем HTC 10.