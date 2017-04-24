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Видео: фронтальная камера нового Samsung Galaxy S8 имеет скрытую функцию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Одним из изменений новых Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus в сравнении с предшественниками стала улучшенная фронтальная камера. Ее разрешение выросло с 5 до 8 мегапикселей, что положительно сказалось на качестве получаемых селфи. Кроме этого, фронтальная камера поддерживает интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц.

Как выяснилось, это не все "сюрпризы", которые скрывает фронтальная камера Galaxy S8. Видеоблогер Зак Нильсон, известный благодаря тестированию смартфонов на прочность на своем канале JerryRigEverything, опубликовал видео с разборкой нового флагмана. В процессе он заметил одну необычную особенность - наличие оптической стабилизации не только в основной камере, но и во фронтальной.

Начиная с 3:50 видно, что модуль фронтальной камеры, как и основной, имеет подвижную конструкцию. Сама компания Samsung нигде не упоминала о такой особенности фронтальной камеры, и не похоже, чтобы она вообще работала во время съемки.

Samsung Galaxy S8

Возможно, что Samsung активирует оптическую стабилизацию фронтальной камеры с грядущими обновлениями прошивки. Также не исключено, что компания решила не включать эту опцию по ряду неизвестных причин, выявленных в ходе тестирования.

Отметим, что оптическая стабилизация во фронтальной камере не является чем-то новым. К примеру, такая функция есть в прошлогоднем HTC 10.

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