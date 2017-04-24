Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Рядом с торговым центром «Кристийне» может появиться многофункциональный комплекс

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Камера на перекрестке Кристийне. | ФОТО: Postimees.ee

Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку участков по улицам Эндла и Тулика, прилегающих к торговому центру «Кристийне».

Цель детальной планировки - слить участки и предоставить там право застройки для комплекса зданий коммерческого и общественного назначения.

Предполагается снести находящиеся здесь старые здания и построить новое, высотой до 11 этажей, причем деревянное. Сейчас здесь находятся трехэтажное офисное здание и подстанция, трехэтажное здание Кристийнеской районной управы, гараж и одноэтажное кафе.

Наверх