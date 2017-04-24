Рядом с торговым центром «Кристийне» может появиться многофункциональный комплекс

Цель детальной планировки - слить участки и предоставить там право застройки для комплекса зданий коммерческого и общественного назначения.

Предполагается снести находящиеся здесь старые здания и построить новое, высотой до 11 этажей, причем деревянное. Сейчас здесь находятся трехэтажное офисное здание и подстанция, трехэтажное здание Кристийнеской районной управы, гараж и одноэтажное кафе.