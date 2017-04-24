КаПо прикрыла автомобильный бизнес чиновников

Талиярв отметил в комиссии, что новые подобные случаи исключены, поскольку Департамент окружающей среды прекратил рассылку сообщений о праве преимущественной покупки лизинговым фирмам. Это произошло после того, как руководитель Департамента окружающей среды встретился с работниками КаПо, пишет Äripäev.

Руководитель особой комиссии Артур Тальвик спросил после этого, взял ли на себя кто-то ответственность в Департаменте окружающей среды за этот случай. По словам Талиярва, за произошедшее никто ответственности не несет, потому что в случае введения любых санкций необходимо указать, какое правило нарушено. Читайте подробнее в Äripäev.