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КаПо прикрыла автомобильный бизнес чиновников

Rus.Postimees.ee
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Андрес Талиярв. | ФОТО: Raul Mee/Äripäev

Канцлер Министерства окружающей среды Андрес Талиярв сообщил специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией, что привилегия работников Департамента окружающей среды покупать лизинговые машины гораздо дешевле рыночной цены, о которой сообщал Äripäev, прекращена после вмешательства Департамента полиции безопасности (КаПо).

Талиярв отметил в комиссии, что новые подобные случаи исключены, поскольку Департамент окружающей среды прекратил рассылку сообщений о праве преимущественной покупки лизинговым фирмам. Это произошло после того, как руководитель Департамента окружающей среды встретился с работниками КаПо, пишет Äripäev.

Руководитель особой комиссии Артур Тальвик спросил после этого, взял ли на себя кто-то ответственность в Департаменте окружающей среды за этот случай. По словам Талиярва, за произошедшее никто ответственности не несет, потому что в случае введения любых санкций необходимо указать, какое правило нарушено. Читайте подробнее в Äripäev.

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