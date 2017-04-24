Реконструкция погони: смотрите, какими путями мотоциклист уходил от полиции, прежде чем его задержали

По предварительной оценке полиции, во время погони мотоциклист периодически разгонялся до 200 км/ч.

Погоня началась в 23.19 на Нарвском шоссе. Двигавшийся со стороны Певческого поля в направлении памятника "Русалке" мотоциклист разогнался почти до 100 км/ч и проигнорировал требование полиции остановиться.

От "Русалки" мотоциклист направился по Пирита-теэ в сторону Виймси, а после пиритаского моста свернул на Пярнамяэ-теэ, откуда гонщик снова выехал на Нарвское шоссе

На перекрестке Нарвского шоссе и Келлука-теэ автомобиль полиции перекрыл дорогу, но мотоциклисту удалось миновать преграду, повредив автомобиль стражей порядка.

На Нарвском шоссе навстречу мотоциклисту выехали два автомобиля полиции, но любителю острых ощущений снова удалось скрыться.

На пересечении улицы Вана-Куули и Нарвского шоссе сотрудник полиции, преследовавший нарушителя, решил сбить мотоцикл.