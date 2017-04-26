Бронзовая стратегия, или Десять лет спустя

Приехали, блин. Подожженный киоск, возможно, подожженный деревянный дом, разбитые по всей улице близ Бронзового солдата окна, стянутые со всей страны полицейские, активно применяющие дубинки, слезоточивый газ и водометы, стычки, кровь, и это не Марш несогласных в Москве – это Таллин(н), столица недемократической Эстонии.

Интересно, премьер Ансип – христианин? А министр обороны, бывший ректор Тартуского университета Аавиксоо? Про «блаженны миротворцы» они ничего не слышали?

Завтра мы окажемся в стране, где живут озлобленные русские экстремисты, от которых, как высказался на неделе Криштафович в «Пяэвалехте», «мы не избавились за годы независимости».

Завтра мы окажемся в стране, где живут озлобленные эстонские националисты, которым очень не нравятся озлобленные русские экстремисты.

«И дальше, как заведено». И «Наши» подключатся. И лимоновцы скажут свое веское слово. И Путин. И ДПНИ. И единороссы тоже. Потом придет черед ЕС и НАТО. Что-то будет.

Насколько я знаю, Земфира уже в Таллинне – концерт в субботу вечером. Привет, если вдруг. Будь осторожна на улицах – у нас началась спецоперация.

Повторять как мантру: черт подери, черт подери, черт подери – приходится быть добрым.

Друг в гугль-чате: «Как мы будем жить со всем этим – ближайшие месяцы? Страх и стыд. И чувство, что сорвались с обрыва, и обратно уже не выбраться».

Почему я стал участником второй бронзовой ночи

Это запись в моем блоге в пятницу, 27 апреля 2007 года. Выложено в 12.35, написано наутро после событий первой бронзовой ночи. Я в них не участвовал, потому что после работы поехал домой, работал, как водится, дома и всю эту жуть видел только по телевизору.

Десять лет назад, в ту же пятницу, 27 апреля, я вечером поехал в центр Таллинна.

Не потому, что я получил SMS из посольства РФ или откуда там рассылались какие-то SMS.

Не потому, что я хотел закидать полицию камнями.

Не потому, что я жаждал крови – я ее ничуть не жаждал.

Можно было бы сказать, что это был инстинктивный шаг. Но я был слишком взрослым мальчиком, чтобы повиноваться инстинктам. Можно было бы сказать, что я поехал туда из профессиональных соображений. Здесь есть доля истины, хотя лично меня редакция никуда не посылала. Еще можно сказать, что я поехал туда, чтобы мне потом не было стыдно. Был такой британский агитплакат во время Первой мировой: ребенок спрашивает отца, мол, папа, а где ты был, когда шла война? И отец сидит потупившись. Доля истины здесь, я думаю, есть тоже.

Однако главным образом я поехал туда по довольно странной причине: я хотел своими глазами увидеть, до каких пределов может дойти власть моей страны.

Ну и увидел.

Из Википедии: Вечером 27 апреля люди вновь стали собираться в центре города. На бульваре Каарли количество митингующих достигло 400 человек. Около 100 человек были задержаны полицией. К 22 часам число митингующих достигло 2000, возобновились беспорядки. Полицией были применены водометы, слезоточивый газ. В ответ летели бутылки и камни. Были разбиты стекла нескольких остановочных павильонов и автомобилей, припаркованных у проезжей части, разбиты окна прилегающих зданий, в том числе театра «Эстония» и Таллинской мэрии. Также был осквернён памятник Антону Таммсааре: неизвестные вывели на нем белой краской слова «Ансип – ЧМО». Было задержано около 600 человек, количество пострадавших достигло 153.