Бронзовая стратегия, или Десять лет спустя

Однако таких явное меньшинство, особенно, увы, среди эстоноязычных. Я был бы очень рад, если бы часть эстонского общества, исправно голосовавшая все эти годы за реформистов, осознала и отрефлексировала одну важную мысль: их самих и, по большому счету, их националистические сантименты использовали самым циничным, самым грязным образом – чтобы выиграть выборы и удерживаться у власти. Что и удавалось Партии реформ под предводительством Ансипа без малого десять лет.

Понятия не имею, был ли Андрус Ансип архитектором (одним из архитекторов) бронзовых ночей исполнителем или еще кем. Впрочем, кто бы ни изобрел бронзовые ночи, эти люди не придумали ничего нового. Легче всего сослаться на древнеримское divide et impera, «разделяй и властвуй», но есть пример куда точнее, сочнее и мощнее: южная стратегия.

Как искусить избирателя-ксенофоба и выиграть выборы

Каюсь, я узнал о ней случайно – когда слушал группу «Arcade Fire», у которой есть песня «Culture War», «Война культур»:

Oh we know the culture war,

we don't know what it's for,

but we've lived your southern strategy...

В переводе:

О, мы знаем, что такое война культур,

мы только не знаем, зачем она нужна,

но мы пережили вашу южную стратегию...

Если коротко: когда в 1950-е и 1960-е годы стали рушиться сегрегационные расовые барьеры в США и в южных штатах, которые хранили обиду за поражение в Гражданской войне и отмену рабства, стало нагнетаться напряжение – проще говоря, чернокожие американцы внезапно стали во все равны белокожим, и не все белокожие смогли такое снести, – Республиканская партия решила, что пришло ее время. Ричард Никсон и Барри Голдуотер применили особую стратегию для традиционно голосовавшего за демократов Юга (напомню: уничтоживший рабовладение Линкольн был республиканцем, в те времена партии США были совсем другими, нежели сейчас).

Чтобы переманить местное белое большинство на свою сторону, республиканцы обращались к нему и только к нему – и, конечно, не говорили, что «черные плохие»; нет, никакого расизма, juriidiliselt on kõik korrektne, JOKK, как у нас говорят. Говорили они про «закон и порядок», подмигивая белому избирателю: мы-то с тобой понимаем, что это наш закон и наш порядок, а всякий tundmatu must pätt пусть трепещет. О южной стратегии написано много книг, но суть была простой: улови ксенофобские чувства избранной группы избирателей, подогрей эти чувства и пообещай избирателям, что они останутся особой, избранной группой – если изберут тебя.

Опять же, не поручусь, что стратеги реформистов знали что-то о южной стратегии. К слову, в США она показала себя крайне успешной: Никсон, Рейган, оба Буша и, по большому счету, Трамп – ее плоды в том числе. И еще к слову: южная стратегия, как и всякая идеология, оказалась оружием обоюдоострым - она сместила Республиканскую партию резко вправо, а демократов – влево.