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Миксер: незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта

BNS
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ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Посетивший административную линию между Грузией и Южной Осетией министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер от имени своей страны вновь выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

«Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - подчеркнул Миксер во время посещения деревни Хурвалети близ административной линии между Грузией и Южной Осетией, передала BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Миксер подчеркнул необходимость мирного решения конфликта, отметив, что для этого должны быть продолжены Женевские переговоры.

«Незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта и по этой причине ставит под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе», - отметил Миксер. Он назвал также важным, чтобы внимание международной общественности было бы приковано и к тому, что происходит на оккупированных территориях, принадлежащих Грузии.

Миксер выразил озабоченность действиями России в сфере нарушения прав человека и гуманитарной сфере на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии.

Министр иностранных дел подчеркнул также важность вклада наблюдательной миссии Европейского Союза по укреплению безопасности в Грузии и по снижению напряженности в этой стране.

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