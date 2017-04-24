Миксер: незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта

Посетивший административную линию между Грузией и Южной Осетией министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер от имени своей страны вновь выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
«Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - подчеркнул Миксер во время посещения деревни Хурвалети близ административной линии между Грузией и Южной Осетией, передала BNS пресс-служба МИД Эстонии.
Миксер подчеркнул необходимость мирного решения конфликта, отметив, что для этого должны быть продолжены Женевские переговоры.
«Незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта и по этой причине ставит под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе», - отметил Миксер. Он назвал также важным, чтобы внимание международной общественности было бы приковано и к тому, что происходит на оккупированных территориях, принадлежащих Грузии.
Миксер выразил озабоченность действиями России в сфере нарушения прав человека и гуманитарной сфере на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии.
Министр иностранных дел подчеркнул также важность вклада наблюдательной миссии Европейского Союза по укреплению безопасности в Грузии и по снижению напряженности в этой стране.