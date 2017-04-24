Миксер: незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта

«Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии», - подчеркнул Миксер во время посещения деревни Хурвалети близ административной линии между Грузией и Южной Осетией, передала BNS пресс-служба МИД Эстонии.

Миксер подчеркнул необходимость мирного решения конфликта, отметив, что для этого должны быть продолжены Женевские переговоры.

«Незаконная деятельность России в отношении оккупированных территорий наносит ущерб попыткам найти мирное решение конфликта и по этой причине ставит под угрозу безопасность и стабильность во всем регионе», - отметил Миксер. Он назвал также важным, чтобы внимание международной общественности было бы приковано и к тому, что происходит на оккупированных территориях, принадлежащих Грузии.

Миксер выразил озабоченность действиями России в сфере нарушения прав человека и гуманитарной сфере на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии.

Министр иностранных дел подчеркнул также важность вклада наблюдательной миссии Европейского Союза по укреплению безопасности в Грузии и по снижению напряженности в этой стране.