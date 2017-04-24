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Финские школьники в рамках эксперимента смогут изучать русский язык вместо шведского

Rus.Postimees.ee
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Азбука | ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Финляндия начинает эксперимент по добровольному выбору второго языка в школах. Пока, по закону, школьники обязаны изучать второй государственный язык страны - шведский.

Как сообщает издание Helsingin Sanomat, эксперимент, в котором на первом этапе примут участие 2200 школьников, был пролоббирован правительственной партией "Истинные финны". Их фракция во главе с Сампо Терхо пригрозила блокировать реформу профессионального образования, если власти не пойдут на эксперимент по отказу от обязательного шведского, пишет fontanka.fi.

Программа по свободному выбору языка для школьников должна начаться немедленно, заявил Терхо. После эксперимента будет принято решение о дальнейшем распространении этой практики.

За возможность изучать русский язык вместо шведского на протяжении многих лет выступают регионы, граничащие с Россией.

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