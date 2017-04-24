Эксперт: направлявшийся в сторону центра города мотоциклист представлял серьезную опасность для окружающих

«Мотоциклист направился обратно в сторону центра города, где в это время на дорогах довольно много как автомобилей, так пешеходов. Он подвергал опасности не только свою, но и жизни окружающих», - отметил Сааритс.

По заверению эксперта, принудительная остановка транспортного средства должна быть пропорциональна совершенному нарушению и происходить таким образом, чтобы это помогло предотвратить более серьезные последствия.

«Пропорциональность зачастую зависит от ситуации и обстоятельств произошедшего. У полицейского имеется несколько вариантов для остановки транспортного средства. Он может перекрыть дорогу, организовать дорожное заграждение или использовать "ежа". В крайнем случае нарушителя могут вытолкнуть с дороги или прострелить ему шины», - сказал он.

По словам Сааритса, в случае с мотоциклистами вариантов принудительной остановки меньше. «При принятии решения необходимо учитывать последствия. Данный инцидент закончился удачно, а нарушитель был остановлен», - добавил Сааритс.