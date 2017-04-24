Государство передумало строить в Нарве отдельную гимназию для 120 эстонских школьников

Местом для строительства так называемой русской госгимназии в Нарве названы несколько смежных участков муниципальной недвижимости позади нынешней Нарвской кесклиннаской гимназии. Последняя, как и все остальные школы приграничного города, с появлением госгимназии станут просто основными школами.

Эстонскую же госгимназию в Нарве на 120 учебных мест - для выпускников школ с эстонским языком обучения - первоначально планировалось строить рядом с нынешней Нарвской эстонской гимназией по улице Верстервалли. Но теперь в Министерстве образования и науки возникли сомнения на сей счет.

Как сообщил руководитель министерства по развитию школьной сети Калле Кюттис, подписанное в прошлом году с городом Нарва соглашение действительно, но рассматриваются другие варианты размещения Нарвской эстонской госгимназии: "В том числе использование свободной площади в Нарвском колледже Тартуского университета или строительство нового гимназического здания, где смогут учиться выпускники основных школ как с эстонским, так и с русским языком обучения".

Напомним, город Нарва и Министерство образования и науки 24 мая 2016 года подписали договор о намерении совместными усилиями и за государственный счет построить в Нарве две госгимназии. В настоящее время, как сообщил вице-мэр Вячеслав Коновалов, готовится договор, где уже в деталях и более конкретно стороны пропишут, кто и за что отвечает.

По словам Коновалова, срок открытия госгимназии для выпускников русскоязычных школ Нарвы уже определен - 2020 год. Предполагается, что это будет гимназия на 740 русскоязычных учащихся - столько и нужно третьему по величине городу Эстонии. По словам Коновалова, на гимназистов из соседних самоуправлений, где тоже немало русскоязычных школьников, Нарва не рассчитывает.