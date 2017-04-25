Неужели это возможно: кирпичная стена в интерьере с помощью кисти и красок

Прежде всего Венди расчертила стену, создав имитацию кирпичной кладки. Причем нет никакой необходимости соблюдать идеальную точность: наша стена должны быть старой, романтичной, а такой подход не требует идеальной геометрии.

Фото: www.myfrenchtwist.com

На этом этапе вам понадобятся: строительный карандаш, линейка и малярная лента.

Фото: www.myfrenchtwist.com

Когда стена размечена малярной лентой, покрываем ее шпаклевкой.

Фото: www.myfrenchtwist.com

Затем пришел черед снять малярную ленту. Для этого есть два способа: снять ее, когда шпаклевка полностью высохла, или когда она еще влажная. Венди предпочитает второй вариант.

Когда тейп удален, наносим еще немного шпаклевки как на "кирпичи", так и на промежутки между ними.

Фото: www.myfrenchtwist.com

Теперь нужно покупать краску. Блогер решила предпочесть самую дешевую. Что касается цветовой гаммы, то это ни в коем случае не один оранжевый. Венди выбрала шесть цветов: оранжевый, бежевый, голубой, черный, белый и красный.

Дизайнер решила раскрашивать каждый кирпич отдельно. Она использовала кисть, губку и собственные пальцы. Одни кирпичи были покрашены в коричневый, другие - в красный, а некоторые даже в белый.

Фото: www.myfrenchtwist.com

Следующий шаг прост, но очень важен. Берем маленькую кисть и покрываем белой краской все промежутки между нашими рукотворными кирпичами.

Фото: www.myfrenchtwist.com

Результат, по слвам Венди, замечательный: "Все мои гости уверены, что это стена из натурального кирпича. Они уверены в этом даже после придирчивого ощупывания стены".