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Трамп: Совбез ООН должен подготовить новые санкции против КНДР

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп. | ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Совбез ООН должен быть готов к введению новых санкций против КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Кроме того, Трамп отметил, что Совбез не смог надлежащим образом отреагировать на инцидент с химоружием в Сирии, пишет gazeta.ru.

«Статус-кво в Северной Корее также неприемлем, и совет должен быть готов ввести дополнительные и более серьезные санкции против КНДР из-за ядерных и ракетных испытаний», — заявил американский президент.

По словам Трампа, КНДР — это реальная проблема вне зависимости от того, хотят о ней говорить или нет. Президент США полагает, что эта проблема должна быть решена.

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