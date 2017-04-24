Трамп: Совбез ООН должен подготовить новые санкции против КНДР
24 апреля 2017 г., 20:30
Совбез ООН должен быть готов к введению новых санкций против КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.
Кроме того, Трамп отметил, что Совбез не смог надлежащим образом отреагировать на инцидент с химоружием в Сирии, пишет gazeta.ru.
«Статус-кво в Северной Корее также неприемлем, и совет должен быть готов ввести дополнительные и более серьезные санкции против КНДР из-за ядерных и ракетных испытаний», — заявил американский президент.
По словам Трампа, КНДР — это реальная проблема вне зависимости от того, хотят о ней говорить или нет. Президент США полагает, что эта проблема должна быть решена.