Трамп: Совбез ООН должен подготовить новые санкции против КНДР

Кроме того, Трамп отметил, что Совбез не смог надлежащим образом отреагировать на инцидент с химоружием в Сирии, пишет gazeta.ru.

«Статус-кво в Северной Корее также неприемлем, и совет должен быть готов ввести дополнительные и более серьезные санкции против КНДР из-за ядерных и ракетных испытаний», — заявил американский президент.

По словам Трампа, КНДР — это реальная проблема вне зависимости от того, хотят о ней говорить или нет. Президент США полагает, что эта проблема должна быть решена.