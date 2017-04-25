Школы Эстонии: плесени не нашли, но дышать нечем

АО Госимущество взяло под контроль качество климата в находящихся в ее управлении школьных зданиях и, кроме измерения влажности и загрязненности воздуха, заказало проведение лекций о внутреннем климате для учеников и работников учебных заведений.

19 школ по всей Эстонии изъявили желание принять участие в исследовании, в ходе которого в течение месяца в десяти помещениях были измерены влажность, температура и содержание углекислого газа. Кроме этого, каждая школа могла предложить помещение, в котором были взяты пробы на содержание грибка плесени в воздухе.

Влажность воздуха ниже нормы

Руководитель по научной работе и развитию Госимущества Маргус Сармет сказал, что поскольку окончательно результаты замеров выяснятся только к осени, пока предприятие не может назвать точных цифр.

Однако он признал, что в отреставрированных школах нужно найти подходящий баланс между температурой и фактической влажностью воздуха. Согласно пожеланиям Департамента здоровья, оптимальный уровень влажности во внутренних помещениях должен составлять 40 процентов, а в период отопления он не должен падать ниже 25 процентов. Однако в ходе исследования выяснилось, что зимой воздух в школах ниже низшего разрешенного уровня.

Председатель совета проводившего исследование Эстонского центра микологических исследований Калле Пилт объяснил, что долгое пребывание в комнате со слишком сухим воздухом вызывает раздражение и болезненность слизистых оболочек, пощипывание в глазах, сухость кожи и снижение ее эластичности, а также человек становится более восприимчивым к внешним загрязняющим веществам.

По словам Пилта, все это заставляет менять базовые принципы обучения инженеров-строителей, поскольку до сих пор большинство преподавателей особо говорили лишь о проблемах, идущих от большой влажности воздуха, и советовали снижать ее до максимально возможного уровня.

Вторая проблема, с которой школам придется заниматься, это увеличивающееся во время уроков содержание углекислого газа в классах. Тут по результатам исследований четко видна связь со временем, когда в здании находилось много людей, и когда содержание газа стало очень высоким.

Маргус Сармет сказал, что принудительная вентиляция должна была бы снижать содержание СО2 во время перемен, или помещение нужно проветривать, открывая окна.

Калле Пилт добавил, что при проветривании через окна в помещения должно попадать определенное количество озона, который нейтрализует частички плесени и бактерии.

Поэтому и в отреставрированных школах с принудительной вентиляцией действует старое правило: во время перемен детей из класса и минимум два окна открыть, чтобы воздух в помещении нормально сменился. Другое дело, если школа находится возле крупных магистралей, где воздух на улице сильно загрязнен.

Как можно прохладнее

Пилт советует держать температуру в школах скорее пониженной – 21-22 градуса, а на выходные переводить вентиляцию на минимальный режим, чтобы снизить пересыхание воздуха.

Но радует то, что по результатам как заказанного Госимуществом, так и по прежним исследованиям, в школах Эстонии нет проблем с плесенью. «Это позитивно, поскольку люди становятся все более аллергичными и чувствительными. Для них плесень опасна», - признал Маргус Сармет. Он добавил, что плесень в школах можно найти только в отдельных подвальных помещениях, где были аварии водопровода.

Калле Пилт познакомит с результатами исследований все участвовавшие в нем школы, и выдаст пожелания, как решить выявленные проблемы. Маргус Сармет пообещал, что Госимущество выдаст по этому поводу инструкции администрациям технических систем школьных зданий.