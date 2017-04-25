Фото: самые дорогие квартиры в Эстонии

Эксклюзивная квартира в Старом Таллинне

Kвартира в Таллинне. Фото: www.kv.ee

Самая дорогая квартира в Таллинне находится в Старом городе. Общая площадь объекта - 276 м2. Это две соединные вместе квартиры, расположенные на двух этажах. Всего здесь пять комнат: три спальни, гостиная с камином и кухня-столовая. Также в квартире пять санузлов и подсобные помещения.

Со вкусом оформленная квартира продается за 1 450 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Среди природы и в центре Тарту

Квартира в Тарту. Фото: www.kv.ee

Самая дорогая меблированная квартира в Тарту находится в живописном месте с зелеными насаждениями, садами и прудом в центре города. Площадь четырехкомнатной квартиры - 195 м2. Кроме комнат там есть сауна, большой балкон и закрытый двор.

Цена квартиры - 320 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Уютное гнездышко в прибрежном районе Пярну

Квартира в Пярну. Фото: www.kv.ee

Площадь этой двухэтажной квартиры - 134 м2. Если в других квартирах такого типа подъем на второй этаж осуществляется по лестнице, здесь есть лифт. Наряду с четырьмя спальнями и просторной гостиной имеются большой балкон и сауна. Квартиру помогал оформлять профессиональный дизайнер. Из окон открывается вид на парк и море.

Стоимость квартиры - 349 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Большая квартира в центре Вильянди

Квартира в Вильянди. Фото: www.kv.ee

Квартира находится в капитально отремонтированном в 2003 году историческом здании постройки 1910 года. Эта четырехкомнатная квартира располагается на двух этажах и является хорошей альтернативой частному дому. В дополнение к просторной гостиной и трем спальням в квартире имеется ванная с джакузи. В доме есть баня общего пользования.

Цена квартиры - 155 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Просторная квартира в Раквере

Kвартира в Раквере. Фото: www.kv.ee

Эта 122-метровая пятикомнатная квартира похожа на маленький дом. Открытая планировка, гостиная и кухня-столовая, четыре спальни, прихожая с большим гардеробом, две ванных и сауна с душем. В квартире два балкона с прекрасным видом на окрестности.

Цена квартиры - 135 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Элегантная квартира в Старой Нарве

Квартира в Нарве. Фото: www.kv.ee

Оформленная в восточном стиле трехкомнатная квартира находится в тихом месте Старого города. В яркой квартире - отдельные комнаты с высокими потолками и светлыми стенами, баня и закрытый двор. Из окон открывается вид на променад и фонтан.

Цена квартиры - 189 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Стильная квартира в Курессааре

Квартира в Курессааре. Фото: www.kv.ee

Двухэтажная трехкомнатная квартира площадью 95 квадратных метров построена в 2006 году. В ней - две спальни, две ванных, гостиная с открытой кухней и сауна. На втором этаже - балкон площадью 25 м2 на первом - большая солнечная терраса.

Цена квартиры - 129 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.