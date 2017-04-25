Фото: самые дорогие квартиры в Эстонии

Фотографии самых дорогих квартир много говорят о состоянии рынка. Все эти квартиры по-своему роскошны, а их цены зависят, в основном, от места их расположения.
Эксклюзивная квартира в Старом Таллинне
Kвартира в Таллинне. Фото: www.kv.ee
Самая дорогая квартира в Таллинне находится в Старом городе. Общая площадь объекта - 276 м2. Это две соединные вместе квартиры, расположенные на двух этажах. Всего здесь пять комнат: три спальни, гостиная с камином и кухня-столовая. Также в квартире пять санузлов и подсобные помещения.
Со вкусом оформленная квартира продается за 1 450 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Среди природы и в центре Тарту
Квартира в Тарту. Фото: www.kv.ee
Самая дорогая меблированная квартира в Тарту находится в живописном месте с зелеными насаждениями, садами и прудом в центре города. Площадь четырехкомнатной квартиры - 195 м2. Кроме комнат там есть сауна, большой балкон и закрытый двор.
Цена квартиры - 320 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Уютное гнездышко в прибрежном районе Пярну
Квартира в Пярну. Фото: www.kv.ee
Площадь этой двухэтажной квартиры - 134 м2. Если в других квартирах такого типа подъем на второй этаж осуществляется по лестнице, здесь есть лифт. Наряду с четырьмя спальнями и просторной гостиной имеются большой балкон и сауна. Квартиру помогал оформлять профессиональный дизайнер. Из окон открывается вид на парк и море.
Стоимость квартиры - 349 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Большая квартира в центре Вильянди
Квартира в Вильянди. Фото: www.kv.ee
Квартира находится в капитально отремонтированном в 2003 году историческом здании постройки 1910 года. Эта четырехкомнатная квартира располагается на двух этажах и является хорошей альтернативой частному дому. В дополнение к просторной гостиной и трем спальням в квартире имеется ванная с джакузи. В доме есть баня общего пользования.
Цена квартиры - 155 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Просторная квартира в Раквере
Kвартира в Раквере. Фото: www.kv.ee
Эта 122-метровая пятикомнатная квартира похожа на маленький дом. Открытая планировка, гостиная и кухня-столовая, четыре спальни, прихожая с большим гардеробом, две ванных и сауна с душем. В квартире два балкона с прекрасным видом на окрестности.
Цена квартиры - 135 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Элегантная квартира в Старой Нарве
Квартира в Нарве. Фото: www.kv.ee
Оформленная в восточном стиле трехкомнатная квартира находится в тихом месте Старого города. В яркой квартире - отдельные комнаты с высокими потолками и светлыми стенами, баня и закрытый двор. Из окон открывается вид на променад и фонтан.
Цена квартиры - 189 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.
Стильная квартира в Курессааре
Квартира в Курессааре. Фото: www.kv.ee
Двухэтажная трехкомнатная квартира площадью 95 квадратных метров построена в 2006 году. В ней - две спальни, две ванных, гостиная с открытой кухней и сауна. На втором этаже - балкон площадью 25 м2 на первом - большая солнечная терраса.
Цена квартиры - 129 000 евро. Подробности и фотографии на странице KV.EE.