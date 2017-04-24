Байкер со стажем: полиция, не убивайте нас, если мы что-то делаем не так

"Я лишь хочу высказаться по поводу бессмысленных погонь и наведения порядка любой ценой", - отмечает он.

Удирая от полиции, мотоциклист разогнался почти до 200 км/ч, но это значит, что и преследовавшие его стражи порядка ехали с большой скоростью, говорит он, добавляя, что в Пярну погибла молодая женщина, за которой гналась полиция, а в Тарту спешивший на вызов автомобиль сбил насмерть молодого человека.

"Как-то я превысил скорость в Германии. Полиция остановила меня, мы пообщались, мне выписали штраф и мирно разъехались", - отметил он.

Эстония - маленькая страна. Если мотоциклист не останавливается, то пусть едет, ведь его можно будет быстро найти, а потом упрятать за решетку на пару дней, чтобы он осознал серьезность своего поступка.

По словам Ояла, он 43 года ездит на мотоцикле, но никогда превышающие скорость водители не подвергали его жизнь опасности. "Может ли ситуация измениться в будущем? - вопрошает он. - Конечно, если полиция будет устраивать погони на таких скоростях. Это безумие! Неужели мы настолько ненормальные, что будем мириться со сложившейся ситуацией?".

"Полиция, я бы искренне был вам благодарен, если бы вы перестали устраивать эти погони. Пожалуйста, не убивайте нас. Оставьте в живых наших родных, близких и детей, если мы что-то делаем не так. Смерть не должна быть стоимостью ошибки", - говорит он.

Если кто-то ведет себя глупо, это на значит, что вы должны следовать его примеру, потому что оно того не стоит, подытожил он.