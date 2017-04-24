Путин сравнил себя с морским ангелом, пожирающим морского черта

Во время заседания один из его участников рассказал о наблюдениях над тем, как морские ангелы поедают морских чертей, и сравнил это с извечной битвой сил добра и зла, передает ТАСС. "Это как раз то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться", - отозвался на это Путин.

"Интерфакс" цитирует президента иначе. Заинтересовавшись показанным моментом, Путин уточнив: "Морской ангел, и он поедает чертика, да?" Услышав, что "добро съедает зло", он с улыбкой сказал: "То, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы (и) нас никто не съел. Оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит - очень полезно".

"Комсомольская правда" отмечает, что это произошло во время рассказа исследователя арктических морей Александра Семенова, а политические сравнения начались еще раньше, во время доклада академика Николая Касимова, который, рассказывая о течениях впадающей в Байкал реки Селенги, описывал это в терминах прошедших выборах президента США: "Вот тут синее - это демократы, а красное - республиканцы. А вот тут как будто вообще Клинтон". Путин, однако, эти метафоры развивать не стал, как позже и не пояснил, кого он подразумевал под морским чертом, пишет newsru.com.

Ангелы и черти - это крылоногие моллюски. Морские ангелы, или клионы (Clione limacina), живут преимущественно в холодных водах северных морей, за полярным кругом, они активные хищники, а их единственная добыча - морские черти.

"Питание клиона - одна из самых удивительных его особенностей. Ангелы крайне активные хищники, а их единственная добыча - другой крылоногий моллюск, лимацина (Limacina helicina), которого за темный, почти черный цвет называют морским чертом, - писал в августе 2011 года журнал "National Geographic Россия". По сравнению с ангелами, черти совсем крохотные - размер их раковины редко превышает несколько миллиметров, в среднем всего два-три".

Процесс нападения журнал описывает так: "Ангелы почти все время безмятежно плавают, неспешно взмахивая крыльями. Но стоит поблизости появиться черту, как голова клиона в одно мгновение разделяется надвое, и из нее выворачиваются шесть огромных оранжевых крючьев - буккальных конусов, покрытых мелкими шершавыми бугорками. При этом клион начинает бешено махать крыльями и плавать кругами. Как только несчастная жертва касается одного из буккальных конусов, ангел схлопывает их, и чертик оказывается зажатым, как будто между пальцами двух рук".

Владимир Путин как глава попечительского совета перед началом заседания вручил медали РГО: главе "Евраза" Александру Абрамов, президенту "Трансмашхолдинга" Андрею Бокареву, главе правления "Газпром-нефти" Александру Дюкову - большую серебряную медаль, сенатору Совета федерации Юрию Воробьеву - малую серебряную медаль.

Сергей Шойгу, президент РГО, назвал новых членов попечительского совета - Олег Белозеров, Антон Вайно, Герман Греф, Андрей Костин, Игорь Сечин, Николай Токарев.