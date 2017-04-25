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Губа не дура: Обама запросил за речь на Уолл-стрит баснословную сумму

Rus.Postimees.ee
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Барак Обама. | ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Бывший президент США Барак Обама согласился выступить в сентябре в Нью-Йорке за 400 тысяч долларов. Это вдвое больше максимального размера гонорара, который брала за свои лекции экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Согласно его данным, Обама заключил соответствующий контракт с инвестиционным банком Cantor Fitzgerald. Последний устраивает в сентябре конференцию по проблемам здравоохранения для руководства ведущих банков и компаний Уолл-стрит, сообщает ТАСС.

Fox News напоминает, что 44-й президент страны во время восьми лет правления неоднократно позиционировал себя борцом с "жирными котами" Уолл-стрит, которые, по его мнению, во многом спровоцировали финансовый кризис 2008 года. Обама противостоял стяжательству и безмерному обогащению, однако теперь не смог и сам устоять перед соблазном, подчеркивает телеканал.

Известно, что гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома в 2001-2015 гг. превышали 200 000 долларов тысяч за речь, а Джорджа Буша-младшего достигали 175 000 долларов.

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