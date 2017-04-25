Жуткий случай: в США выстрелом в голову убили молодую россиянку
25 апреля 2017 г., 07:40
В американском штате Орегон обнаружили тело 27-летней россиянки Анны Репкиной, сообщает Associated Press.
Woman found dead in woods outside Alsea, Oregon, identified as Anna Alekseyevna Repkina of Russia, Benton County Sheriff's Office says pic.twitter.com/rgfHfM86QN— KVAL News (@KVALnews) April 24, 2017
Отмечается, что тело гражданки России было обнаружено в труднодоступной местности в округе Бентон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок, сообщает Газета.ru.
По подозрению в убийстве россиянки задержан местный житель Уильям Чейс Харгроув.
По данным местных властей, Репкина прилетела в Лос-Анджелес, штат Калифорния, 1 марта, а ее труп был найден на прошлой неделе в Орегоне.