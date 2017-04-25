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Жуткий случай: в США выстрелом в голову убили молодую россиянку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KVAL News‏ / Twitter

В американском штате Орегон обнаружили тело 27-летней россиянки Анны Репкиной, сообщает Associated Press.

Отмечается, что тело гражданки России было обнаружено в труднодоступной местности в округе Бентон. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок, сообщает Газета.ru.

По подозрению в убийстве россиянки задержан местный житель Уильям Чейс Харгроув.

По данным местных властей, Репкина прилетела в Лос-Анджелес, штат Калифорния, 1 марта, а ее труп был найден на прошлой неделе в Орегоне.

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