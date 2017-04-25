Rail Balticа: стало известно сколько будет стоить билет из Таллинна в Ригу и сколько времени займет поездка

Расчеты, представленные в исследовании, показывают, что из Таллинна до Пярну на поезде можно было бы доехать за 43 минуты, стоимость билета составила бы 14 евро. Из Таллинна в Ригу можно было бы попасть за 1 час и 55 минут по билету за 38 евро, сообщает Rus.err.ee.

Ехать на автобусе дешевле, но дорога намного длиннее. По воздуху из Таллинна в Ригу можно попасть примерно за такое же время, как и на Rail Balticа, но в три раза дороже.