Rail Balticа: стало известно сколько будет стоить билет из Таллинна в Ригу и сколько времени займет поездка
25 апреля 2017 г., 07:58
Согласно результатам проведенного британской аудиторско-консалтинговой фирмой Ernst & Young (EY) анализа окупаемости Rail Balticа, проект является финансово окупаемым.
Расчеты, представленные в исследовании, показывают, что из Таллинна до Пярну на поезде можно было бы доехать за 43 минуты, стоимость билета составила бы 14 евро. Из Таллинна в Ригу можно было бы попасть за 1 час и 55 минут по билету за 38 евро, сообщает Rus.err.ee.
Ехать на автобусе дешевле, но дорога намного длиннее. По воздуху из Таллинна в Ригу можно попасть примерно за такое же время, как и на Rail Balticа, но в три раза дороже.