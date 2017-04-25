Крупнейшая в мире атомная подлодка Michigan прибыла к берегам Южной Кореи
25 апреля 2017 г., 07:59
Атомная подводная лодка "Мичиган" (USS Michigan) с крылатыми и ядерными ракетами на борту прибыла к Южной Корее в качестве демонстрации силы в контексте усиления напряженности между США и КНДР. Об этом сообщает CNN.
Субмарина прибыла в порт южнокорейского города Пусан во время празднования Северной Кореей 85-й годовщины создания Корейской народной армии.
ВМС США назвали данный визит субмарины "рутинным", отметив что он является шансом подчеркнуть союз между американскими и южнокорейскими военно-морскими силами.