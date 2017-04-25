Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Крупнейшая в мире атомная подлодка Michigan прибыла к берегам Южной Кореи

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Атомная подводная лодка "Мичиган" (USS Michigan) с крылатыми и ядерными ракетами на борту прибыла к Южной Корее в качестве демонстрации силы в контексте усиления напряженности между США и КНДР. Об этом сообщает CNN.

Субмарина прибыла в порт южнокорейского города Пусан во время празднования Северной Кореей 85-й годовщины создания Корейской народной армии.

ВМС США назвали данный визит субмарины "рутинным", отметив что он является шансом подчеркнуть союз между американскими и южнокорейскими военно-морскими силами.

Наверх