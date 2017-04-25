Путин: если использовать борьбу с коррупцией ради саморекламы, можно получить арабскую весну

"Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе, для саморекламы", - заявил он (цитата по ТАСС).

"Это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой арабской весны, во что это превратилось - мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины".

Путин напомнил, что участники Майдана 2014 года на Украине сделали одним из основных лозунгов борьбу с коррупцией. Однако в результате коррупция в этой стране показала "многократный рост". "Те люди, которые с Украины приезжают, с сожалением говорят об одном и том же: раньше требовали откаты 50%, теперь 75%. Вот вам, во что вылилась борьба с коррупцией на самом деле, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или для конкретных лиц", - заявил президент (цитата по РИА "Новости").

Президент РФ назвал борьбу с коррупцией одним из ключевых направлений укрепления государственности. "Проявления подобного рода подтачивают доверие к органам власти", - сказал он и пообещал "последовательно" бороться с ними и "принимать соответствующие нормативные акты". "Мы должны активно с этим бороться, и чтобы различные авантюристы не использовали это в своих целях, мы должны показать людям, что государство само в состоянии бороться эффективно и делает это", - заключил президент.

Путин не упомянул имени Алексея Навального, организатора массовых акций протеста по всей стране 26 марта, на которых активисты требовали расследовать обвинения в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Однако президент РФ высказывается об этом уже не впервые.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/24apr2017/sueta.html