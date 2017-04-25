Хитрые уловки: судья, пойманный пьяным за рулем, умело уклоняется от суда

Третьего августа поздно вечером паром из Виртсу приходит в Куйвасту. На автомобильную палубу на лифте спускаются двое мужчин – Покк и водитель грузовика, который попросил остаться анонимным, сообщает Postimees.ee.

«Я ехал с ним в одном лифте, почувствовал запах и увидел, как он сел за руль автомобиля», - рассказал водитель вчера в зале Тартуского уездного суда. По словам водителя, он передал информацию о мужчине в полицию. На вопрос о том, уверен ли он, что мужчина был выпивший, водитель грузовика отвечает утвердительно: «Это был алкоголь, в этом я полностью уверен».

Машина Покка была остановлена около Курессааре. Находившегося за рулем судью попросили подуть в алкомерт, показания которого можно использовать как вещественное доказательство. Судья отказывается и хочет вместо этого сдать кровь на анализ. Время работает на него. Поздно ночью в Курессаареской больнице у него берет кровь молодая медсестра, которая делает это для подобной экспертизы впервые в жизни.

Она зовет на помощь опытную коллегу. Кровь помещается в пластмассовый контейнер, который закрывают специальной наклейкой-пломбой. Затем в маленький пакет, а потом еще раз в большой. Его также заклеивают и отправляют в Таллинн. В ходе анализа пробы выясняется, что опьянение судьи составляло 0,98 промилле.

28 октября, спустя почти месяц, после того, как стали известны результаты анализа, полиция возбуждает дело о проступке. Покк оспаривает решение и тут начинается нечто.

На первое заседание суда, которое должно было пройти 31 января в Тарту, Покк не является. Дело в том, что он назначил себе на этот же день по работе заседание в своем суде в Пярну. О своем отсутствии Покк не сообщил. Аналогичная ситуация произошла и 16 февраля. В этот раз, правда, Покк предупредил о своем отсутствии за день до заседания.

Следующее заседание состоялось 24 апреля (т.е. вчера). На нем были судьи, представитель полиции и свидетели. Кого не было? Покка. Выясняется, что за две минуты до заседания, он послал электронным путем сообщение, что болен и не придет.

В зале суда сидит свидетель из Таллинна, который уже второй раз вынужден приезжать из столицы в Тарту, чтобы дать показания.

Еще интересней обстоят дела с жалобой, которой суду все не удается рассмотреть. На чем она основывается? Когда у мужчины взяли анализ крови, то ее поместили в пластмассовый контейнер, который закрыли крышкой и поверх которого наклеили наклейку-пломбу. При этом, наклейка должна быть поверх крышки. На пробе же Покка она до крышки не достает.

Все это позволяет спекулировать, что кто-то открыл крышку и поместил туда новую пробу. И несмотря на то, что это практически невозможно, так как пластмассовый контейнер находится в пакете, а Покк своей подписью подтвердил, что кровь в контейнере его, теперь суду предстоит нелегкая задача во всем этом разобрать.

Сам Покк на отправленные ему запросы журналиста Postimees не ответил.