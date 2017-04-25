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Прокурор и родственники требуют пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

К пожизненному заключению требует приговорить прокуратура братьев Хийенурмов, которых суд первой инстанции наказал лишением свободы сроком на 15 лет за убийство пярнуского таксиста Лембита Уйбо в январе прошлого года.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Аннели Вилу, отметив, что мартовское решение суда первой инстанции обжаловали как окружной прокурор Гарди Андерсон, так и представители погибшего. Они также требуют приговорить братьев к пожизненному заключению, сообщает портал Rus.err.ee.

При этом апелляции на решение суда первой инстанции подали и защитники обвиняемых. Адвокат младшего из братьев - 19-летнего Беньямина - настаивает на том, что его клиент не участвовал в убийстве, а защитник старшего брата - Филиппа-Артура - просит вынести более мягкий приговор.

Таллиннский окружной суд пока не занял позицию по представленным апелляциям.

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