Что в Эстонии делают с родителями, которые отказываются от вакцинирования детей?

В Эстонии вакцинирование является добровольным. Ответственность за решение отказаться от процедуры несет сам родитель. «Родитель должен обдумать свое решение и быть готовым к тому, что впоследствии о своем решении постоянно придется напоминать», - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Ирис Салури. Особенно в тех случаях, когда ребенка переводят в новый коллектив, или если он заболеет и ему потребуется медицинская помощь.

Салури признала, что большинство родителей все же вакцинируют своих детей, а значит, если ребенок заболеет, врачу не придется догадываться, что речь идет о не прошедшем вакцинацию ребенке, который мог заболеть чем-то, от чего вакцина могла его уберечь.

«По правилам вакцинирующий беседует с родителем и объясняет ему необходимость процедуры, а также отвечает на все, связанные с вакциной вопросы», - сказала Салури и добавила, что важно повышать доверие и взаимопонимание между медицинским работником и родителем.

Большая проблема – вакцинирование откладывают на потом

По оценке Департамента здоровья, сейчас самой большой проблемой является не отказ от вакцинирования, а решение родителей отложить процедуру на потом. Это основано на конкретных случаях, например, если ребенок не достаточно здоров, его не вакцинируют.

Нужно ли отложить вакцинацию ребенка, и по каким причинам – решает врач. «С переносом вакцинирования обычно связан известный риск заболеть, поэтому без оснований это делать не нужно», - добавила Салури.

Отказывающихся от вакцинирования становится все больше

Генеральный директор Департамента здоровья Тийу Аро признала, что процент тех, кто отказался от вакцинирования по сравнению с общим числом вакцинированных не так велик – в 2016 году он составлял 3,0-3,9 процента – но устойчивое увеличение числа отказавшихся и количество детей, не защищенных от многих инфекционных заболеваний, растет, что не может не беспокоить.

Например, от кори, свинки и краснухи, по состоянию на 2016 год, были вакцинированы 95,4 процента детей в возрасте до 14 лет. Учитывая пожелание ВОЗ об уровне вакцинации, чтобы остановить распространение болезней, в 95 процентов, результатом можно быть довольными, но среди детей в возрасте до двух лет этот уровень составляет 93,2 процента, а значит, Эстония установленного уровня не достигла. От кори, свинки и краснухи по состоянию на конец прошлого года не привитыми оставались 7481 ребенок, более 60 процентов из которых проживают в Таллинне.

Совсем недавно страх перед вакцинацией спровоцировал эпидемию кори в Италии и Румынии. На прошлой неделе признали, что заболеваемость корью в Италии в течение последних двух лет увеличилась в шесть раз, и в этом году корью заболели уже 1500 человек. Другие страны Европы обеспокоены тем, что угроза распространения кори по континенту не исчезает.

В Эстонии детей вакцинируют от 11 инфекционных заболеваний. Это – туберкулез, вирусный гепатит «Б», ротавирусная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, краснуха, корь, свинка, полиомиелит, гемофилическая инфекция Б-типа. Со следующего года в государственную программу вакцинации будет внесена вакцинация девочек от папилломавируса. Взрослых раз в десять лет бесплатно вакцинируют от дифтерии и коклюша.