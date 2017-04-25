Смотрим фото: дом, который создан для детей

Со двора дом выглядит тоже как обыкновенный семейный дом. Бассейном никого не удивишь, особенно если дом находится в Техасе. Чудо скрывается внутри дома.

Фото: www.timbrownarch.com

Когда архитектор Тим Браун первый раз встретился с заказчиками и узнал, что они хотят посередине дома установить вместо лестницы горку, как в аквапарке, он решил, что клиенты шутят. Оказалось, что шутить с ним никто и не собирался.

Фото: www.timbrownarch.com

Фото: www.timbrownarch.com

Такого заказа за всю свою карьеру Браун еще не получал. Для того, чтобы найти подходящую горку, потребовалось время, но вот наконец этот своеобразный предмет интерьера был найден и установлен.

Фото: www.timbrownarch.com

Фото: www.timbrownarch.com

Вообще дом обустроен с учетом наличия в семье троих детей. Здесь много свободного места, где можно играть и бегать, а сами детские комнаты очень просторные и спланированы и обставлены так, чтобы дети получали от дома максимум удовольствия.

Фото: www.timbrownarch.com

Фото: www.timbrownarch.com

Фото: www.timbrownarch.com

Еще больше фотографий смотрите на страничке Тима Брауна.