Суровое решение: правлению Starman в полном составе указали на дверь

В состав правления Starman входили председатель Айво Адамсон и член правления Пирет Аава. Больше они в правлении не значатся, сообщает Postimees.ee.

Новыми членами правления стали Сами Сеппяэнен (который является теперь его председателем) Андрес Хийепуу, Мерике Мумме, Тоомас Полль, Юрии Теэмант и Кайа Теэмяги. Все они являются одновременно и руководителями на разных должностях в Elisa.

Еще до принципиального решения Elisa из Starman по своему желанию ушел директор по обслуживанию клиентов и продажам Яак Йыги.