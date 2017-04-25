Суровое решение: правлению Starman в полном составе указали на дверь
25 апреля 2017 г., 10:01
Финский мобильный оператор Elisa, который в прошлый четверг завершил покупку телеоператора Starman, в роли нового владельца сразу принял суровое решение – уволил правление Starman в полном составе.
В состав правления Starman входили председатель Айво Адамсон и член правления Пирет Аава. Больше они в правлении не значатся, сообщает Postimees.ee.
Новыми членами правления стали Сами Сеппяэнен (который является теперь его председателем) Андрес Хийепуу, Мерике Мумме, Тоомас Полль, Юрии Теэмант и Кайа Теэмяги. Все они являются одновременно и руководителями на разных должностях в Elisa.
Еще до принципиального решения Elisa из Starman по своему желанию ушел директор по обслуживанию клиентов и продажам Яак Йыги.