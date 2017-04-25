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Суровое решение: правлению Starman в полном составе указали на дверь

Rus.Postimees.ee
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Бывший председатель правления Starman Grupp Айво Адамсон. | ФОТО: Andres Raudjalg

Финский мобильный оператор Elisa, который в прошлый четверг завершил покупку телеоператора Starman, в роли нового владельца сразу принял суровое решение – уволил правление Starman в полном составе.

В состав правления Starman входили председатель Айво Адамсон и член правления Пирет Аава. Больше они в правлении не значатся, сообщает Postimees.ee.

Новыми членами правления стали Сами Сеппяэнен (который является теперь его председателем) Андрес Хийепуу, Мерике Мумме, Тоомас Полль, Юрии Теэмант и Кайа Теэмяги. Все они являются одновременно и руководителями на разных должностях в Elisa.

Еще до принципиального решения Elisa из Starman по своему желанию ушел директор по обслуживанию клиентов и продажам Яак Йыги.

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