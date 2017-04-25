В центре Таллинна нашли снаряд

По словам пресс-секретаря Пыхьяского центра спасения, 230-миллиметровый снаряд саперы в сопровождении полиции вывезли за город и уничтожили его около 19.00.

В последние годы в ходе строительных работ в районе порта находили несколько неразорвавшихся снарядов. В конце ноября прошлого года на улице Кай было найдено взрывное устройство большого калибра – 305-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Пресс-секретарь спасателей напоминает, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, нужно как можно быстрее сообщить об этом спасателям и не пытаться самому выяснить, что это такое: «Незамедлительно звоните по номеру 112, дальше опасным предметом будут заниматься саперы».