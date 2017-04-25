Чумазые дети, алкоголики и наркоманы: жители Ласнамяэ недовольны соседством с муниципальными домами

В ласнамяэских муниципальных домах на улице Раадику творится самый настоящий бардак, утверждают местные жители, недовольные таким соседством. По их словам, никому из властей дела до этого нет, а проблемы только растут. Вот уже не первый год приличным семьям с детьми приходится терпеть живущих тут же алкоголиков, наркоманов и сумасшедших. Насколько серьезна проблема – выясняла «МК-Эстония».
С 2010 года на улице Раадику красуются высокие белые дома. Около них есть детские площадки, на которых первое время не боялись играть и дети из соседних домов, есть прогулочные дорожки, а прилегающая территория украшена молодыми деревьями. Совсем рядом находятся школа, детские сады, магазины и автобусные остановки – словом, есть все, что нужно для комфортной жизни в спальном районе города. Казалось бы, живи и радуйся, но многие местные жители не могут чувствовать себя в безопасности.
Первый звоночек, по их словам, прозвенел, когда на улицах стали появляться маленькие дети, гуляющие сами по себе, одетые не по погоде и с чумазыми лицами. Часто они находятся на улице одни, бегают по дорогам и лишь чудом не попадают под колеса машин.
Малолетние беспризорники
«Я каждый день в одно и то же время еду на работу и почти каждый раз вижу, как маленькие дети забегают в автобус толпой, в грязной одежде, скачут по нему, а потом сломя голову выскакивают и несутся по дорогам. Зимой они могут быть без курток, в одних кофтах», – рассказывает Татьяна.
По ее словам, замечания малолетним сорванцам лучше не делать – рискуешь нарваться на такое хамство, что и взрослый человек выпадет в осадок.
«Когда я однажды лично сделала замечание мальчику, который кричал и бегал по автобусу, то он ответил мне, что он гиперактивный ребенок и поэтому ему все можно», – вспоминает женщина.
Причем, по словам Татьяны и другой женщины, Нины, если маленькие беспризорники вызывают жалость, то ребята постарше, которые собираются в банды, шокируют и пугают многих жителей Раадику.
«Я первое время гуляла со своим маленьким внуком на детских площадках, которые тогда только построили. Познакомилась там с девочками, которые рассказали, что с ними в классе учится мальчик, живущий в одном из этих муниципальных домов, из неблагополучный семьи. Его боится весь класс, потому что он всех детей бьет и обижает. Одну из одноклассниц ударил головой об батарею так, что забирали на скорой, истекающую кровью, но его не исключают и он все равно продолжает учиться в этой школе», – рассказывает Нина свою порцию страшилок.
Школа не считается проблемной
Директор находящейся неподалеку школы, Махтраской основной школы, Алла Батракова в некоторой степени разделяет недовольство и беспокойство. Но при этом говорит, что их школу проблемной назвать никак нельзя.
«Город допустил огромную ошибку, поселив столько неблагополучных семей на одну улицу, – комментирует она сложившуюся ситуацию. – Однако к нам в школу из этих домов ходит мало детей. При этом хочу заметить, что дети из неблагополучных семей, которые учатся у нас, добрые, отзывчивые и ответственные. Очень много распускают слухов про нашу школу, но не надо всем верить. Зайдите к нам и посмотрите, какой у нас хороший ремонт, какие прекрасные учителя. С нашими учениками, и не важно, из каких они семей, мы ездим на экскурсии, ходим в театр. Школа очень старается сделать все, чтобы дети развивались и чувствовали себя комфортно».
Катя живет в одном из этих домов с двумя дочками школьного возраста. Девочки не учатся в этой школе, но успели столкнуться с агрессивным поведением соседских детей. Однажды, когда старшая возвращалась домой, несколько мальчишек стали угрожать, что побьют ее просто так, ни за что. Ее сильно толкнули, и девочка убежала домой в слезах.
«Проблема в том, что на таких маленьких разбойников не найти управы, потому что с их родителями невозможно поговорить, их просто никогда не видно», – отмечает Катя, добавляя, что с того момента прошло уже два года, но ее дочки до сих пор боятся возвращаться домой.
К тому же, продолжает женщина, есть еще одна беда – наркоманы.
«Моей соседке по лестничной клетке угрожали шприцем, просто за то, что она «не вовремя» шла по лестнице, на которой кололись наркоманы», – рассказывает она.
По ее наблюдениям, каждая пятая семья, проживающая в муниципальных домах, производит впечатление неблагополучной. Обычные же семьи, волею случая ставшие соседями такому маргинальному контингенту, не перестают задаваться вопросом, за что им такое. При этом у многих нет возможности переехать, поэтому приходится терпеть.
Официально не обращаются
Катя говорит, что ходила и в отделение Муниципальной полиции, но там ее слушать не стали.
«Они сказали: пишите заявление! Я попросила их самих посмотреть, что происходит, но они отказались», – вспоминает женщина.
А вот в Ласнамяэской районной управе о существующих «огромных проблемах» узнали чуть ли не впервые, и только от «МК-Эстонии». Как выяснилось, недовольство предпочитают выказывать кулуарно, а официально к властям никто не обращался.
«По нашим данным, за последние годы никто из прилегающих домов не обращался с жалобами ни в управу, ни к управляющему микрорайоном Раадику.
Из самого микрорайона было 3–4 случая обращения, и они были связаны с шумом на детской площадке», – говорит пресс-секретарь Ласнамяэской управы Ольга Нигровская.
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