Чумазые дети, алкоголики и наркоманы: жители Ласнамяэ недовольны соседством с муниципальными домами

С 2010 года на улице Раадику красуются высокие белые дома. Около них есть детские площадки, на которых первое время не боялись играть и дети из соседних домов, есть прогулочные дорожки, а прилегающая территория украшена молодыми деревьями. Совсем рядом находятся школа, детские сады, магазины и автобусные остановки – словом, есть все, что нужно для комфортной жизни в спальном районе города. Казалось бы, живи и радуйся, но многие местные жители не могут чувствовать себя в безопасности.

Первый звоночек, по их словам, прозвенел, когда на улицах стали появляться маленькие дети, гуляющие сами по себе, одетые не по погоде и с чумазыми лицами. Часто они находятся на улице одни, бегают по дорогам и лишь чудом не попадают под колеса машин.

Малолетние беспризорники

«Я каждый день в одно и то же время еду на работу и почти каждый раз вижу, как маленькие дети забегают в автобус толпой, в грязной одежде, скачут по нему, а потом сломя голову выскакивают и несутся по дорогам. Зимой они могут быть без курток, в одних кофтах», – рассказывает Татьяна.

По ее словам, замечания малолетним сорванцам лучше не делать – рискуешь нарваться на такое хамство, что и взрослый человек выпадет в осадок.

«Когда я однажды лично сделала замечание мальчику, который кричал и бегал по автобусу, то он ответил мне, что он гиперактивный ребенок и поэтому ему все можно», – вспоминает женщина.

Причем, по словам Татьяны и другой женщины, Нины, если маленькие беспризорники вызывают жалость, то ребята постарше, которые собираются в банды, шокируют и пугают многих жителей Раадику.

«Я первое время гуляла со своим маленьким внуком на детских площадках, которые тогда только построили. Познакомилась там с девочками, которые рассказали, что с ними в классе учится мальчик, живущий в одном из этих муниципальных домов, из неблагополучный семьи. Его боится весь класс, потому что он всех детей бьет и обижает. Одну из одноклассниц ударил головой об батарею так, что забирали на скорой, истекающую кровью, но его не исключают и он все равно продолжает учиться в этой школе», – рассказывает Нина свою порцию страшилок.

Школа не считается проблемной

Директор находящейся неподалеку школы, Махтраской основной школы, Алла Батракова в некоторой степени разделяет недовольство и беспокойство. Но при этом говорит, что их школу проблемной назвать никак нельзя.

«Город допустил огромную ошибку, поселив столько неблагополучных семей на одну улицу, – комментирует она сложившуюся ситуацию. – Однако к нам в школу из этих домов ходит мало детей. При этом хочу заметить, что дети из неблагополучных семей, которые учатся у нас, добрые, отзывчивые и ответственные. Очень много распускают слухов про нашу школу, но не надо всем верить. Зайдите к нам и посмотрите, какой у нас хороший ремонт, какие прекрасные учителя. С нашими учениками, и не важно, из каких они семей, мы ездим на экскурсии, ходим в театр. Школа очень старается сделать все, чтобы дети развивались и чувствовали себя комфортно».