Что происходит на заправках Statoil?

Причина таких перемен простая – несколько лет назад бизнес Statoil в Европе был продан, а сейчас подходит к концу срок использования наименования торговой марки, пишет Postimees.ee.

Поэтому владельцы сети заправок решили использовать название Circle K – именно так называются заправки сети в остальном мире. Всего в мире 12 500 магазинов Circle K.

По словам руководства сети заправок, кроме цвета названия в заправках не поменяется ничего, и они по-прежнему будут предоставлять качественные продукты и услуги.