Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Что происходит на заправках Statoil?

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Eero Vabamägi

Посетили заправок Statoil, вероятнее всего, заметили, что расцветка заправок поменялась и вместе привычного темно-синего цвета они окрашены в красный цвет.

Причина таких перемен простая – несколько лет назад бизнес Statoil в Европе был продан, а сейчас подходит к концу срок использования наименования торговой марки, пишет Postimees.ee.

Поэтому владельцы сети заправок решили использовать название Circle K – именно так называются заправки сети в остальном мире. Всего в мире 12 500 магазинов Circle K.

По словам руководства сети заправок, кроме цвета названия в заправках не поменяется ничего, и они по-прежнему будут предоставлять качественные продукты и услуги.

Наверх