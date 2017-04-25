Что происходит на заправках Statoil?
25 апреля 2017 г., 10:40
Посетили заправок Statoil, вероятнее всего, заметили, что расцветка заправок поменялась и вместе привычного темно-синего цвета они окрашены в красный цвет.
Причина таких перемен простая – несколько лет назад бизнес Statoil в Европе был продан, а сейчас подходит к концу срок использования наименования торговой марки, пишет Postimees.ee.
Поэтому владельцы сети заправок решили использовать название Circle K – именно так называются заправки сети в остальном мире. Всего в мире 12 500 магазинов Circle K.
По словам руководства сети заправок, кроме цвета названия в заправках не поменяется ничего, и они по-прежнему будут предоставлять качественные продукты и услуги.