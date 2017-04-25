Особый транспорт: кто имеет право на бесплатное такси к врачу и на работу

У написавшего в редакцию жителя Таллинна Ярослава Толстикова инвалидность, поэтому, чтобы куда-то выбраться, ему необходимо прибегать к услугам такси.

«Инвалиды с тяжелой недостаточностью здоровья имеют возможность получить льготную карточку для поездок на такси. Стоило бы, на мой взгляд, рассказать в газете, как инвалид может получить такую карточку и какую компенсацию она дает», – пишет Ярослав.

Необычное такси

Действительно, в Таллинне существует такая услуга, как такси для инвалидов, однако не только ей могут воспользоваться жители столицы, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться на общественном транспорте. Город предоставляет инвалидам три вида возможностей – услуга инватакси, услуга единичных перевозок и линейная транспортная услуга для инвалидов.

«В столице Департамент социальных дел и здравоохранения организует услугу такси для людей с глубокой и тяжкой степенью инвалидности опорно-двигательного аппарата или зрения как на автомобиле, так и на автобусе. Для использования инватакси мы выдаем клиентам магнитные карты», – рассказывает старший специалист сектора услуг и пособий отдела социального обеспечения и здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Тийа Тийк.

Она объясняет, что для того, чтобы получить эту карту, человек должен предоставить в департамент документ, удостоверяющий личность, то есть ID-карту, подтверждающий инвалидность документ, то есть решение экспертной комиссии, и справку от врача, доказывающую, что инвалид не может сам пользоваться общественным транспортом и использует для передвижения вспомогательные средства.

«Услугу инватакси оказывает фирма AS Tulika Takso. Месячный лимит на проезд составляет 39 евро, из которых 25% от счета оплачивает клиент. Услугу перевозки для людей, использующих инвалидное кресло, предоставляет на микроавтобусах фирма Termaki Autopargi AS. В услугу входит помощь клиентам, живущим на первом этаже», – отмечает Тийа Тийк.

Член правления Termaki Autopargi AS Тийт Пярн добавляет, что их услугами перевозки для инвалидов могут пользоваться только люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

«Услуга оказывается в пределах Таллинна, однако по предварительной договоренности мы возим людей и дальше. Месячный лимит по льготной карте составляет 168 евро, что дает клиенту восемь получасовых поездок в месяц. Такси должно быть заказано по меньшей мере за 24 часа. Человек самостоятельно должен заплатить один евро за посадку и 10 евроцентов за каждый километр пути, – говорит Пярт. – Если у человека нет льготной карты, он также может воспользоваться нашей услугой. Поездка длительностью до получаса стоит 21 евро, дольше этого – 26,5 евро/час».

В Tulika Takso, по словам члена правления фирмы Анне Ребане, услугу инватакси оказывают приблизительно 200 машин. В месяц осуществляется около 3000 таких поездок.

«Ожидание такси обычно составляет 10–30 минут, также мы принимаем предварительные заказы к определенному времени, – обращает внимание член правления AS Tulika Takso. – При необходимости водитель помогает клиенту дойти с первого этажа до машины или от машины до первого этажа. Также он помогает пассажиру сесть в такси, сложить и убрать в багажник вспомогательные средства, а потом достать их и разложить. В случае необходимости помогает также и пристегнуть ремень. За все это клиент не должен отдельно доплачивать».