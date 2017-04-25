Особый транспорт: кто имеет право на бесплатное такси к врачу и на работу

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне, несомненно, дает горожанам свободу передвижения по городу. Однако у многих людей, имеющих инвалидность по зрению или из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, есть только один способ добраться, например, до врача – вызвать такси. «МК-Эстония» узнала, какие льготные транспортные услуги существуют в Таллинне и других городах, и кто имеет на них право.
У написавшего в редакцию жителя Таллинна Ярослава Толстикова инвалидность, поэтому, чтобы куда-то выбраться, ему необходимо прибегать к услугам такси.
«Инвалиды с тяжелой недостаточностью здоровья имеют возможность получить льготную карточку для поездок на такси. Стоило бы, на мой взгляд, рассказать в газете, как инвалид может получить такую карточку и какую компенсацию она дает», – пишет Ярослав.
Необычное такси
Действительно, в Таллинне существует такая услуга, как такси для инвалидов, однако не только ей могут воспользоваться жители столицы, которые не в состоянии самостоятельно передвигаться на общественном транспорте. Город предоставляет инвалидам три вида возможностей – услуга инватакси, услуга единичных перевозок и линейная транспортная услуга для инвалидов.
«В столице Департамент социальных дел и здравоохранения организует услугу такси для людей с глубокой и тяжкой степенью инвалидности опорно-двигательного аппарата или зрения как на автомобиле, так и на автобусе. Для использования инватакси мы выдаем клиентам магнитные карты», – рассказывает старший специалист сектора услуг и пособий отдела социального обеспечения и здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Тийа Тийк.
Она объясняет, что для того, чтобы получить эту карту, человек должен предоставить в департамент документ, удостоверяющий личность, то есть ID-карту, подтверждающий инвалидность документ, то есть решение экспертной комиссии, и справку от врача, доказывающую, что инвалид не может сам пользоваться общественным транспортом и использует для передвижения вспомогательные средства.
«Услугу инватакси оказывает фирма AS Tulika Takso. Месячный лимит на проезд составляет 39 евро, из которых 25% от счета оплачивает клиент. Услугу перевозки для людей, использующих инвалидное кресло, предоставляет на микроавтобусах фирма Termaki Autopargi AS. В услугу входит помощь клиентам, живущим на первом этаже», – отмечает Тийа Тийк.
Член правления Termaki Autopargi AS Тийт Пярн добавляет, что их услугами перевозки для инвалидов могут пользоваться только люди, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
«Услуга оказывается в пределах Таллинна, однако по предварительной договоренности мы возим людей и дальше. Месячный лимит по льготной карте составляет 168 евро, что дает клиенту восемь получасовых поездок в месяц. Такси должно быть заказано по меньшей мере за 24 часа. Человек самостоятельно должен заплатить один евро за посадку и 10 евроцентов за каждый километр пути, – говорит Пярт. – Если у человека нет льготной карты, он также может воспользоваться нашей услугой. Поездка длительностью до получаса стоит 21 евро, дольше этого – 26,5 евро/час».
В Tulika Takso, по словам члена правления фирмы Анне Ребане, услугу инватакси оказывают приблизительно 200 машин. В месяц осуществляется около 3000 таких поездок.
«Ожидание такси обычно составляет 10–30 минут, также мы принимаем предварительные заказы к определенному времени, – обращает внимание член правления AS Tulika Takso. – При необходимости водитель помогает клиенту дойти с первого этажа до машины или от машины до первого этажа. Также он помогает пассажиру сесть в такси, сложить и убрать в багажник вспомогательные средства, а потом достать их и разложить. В случае необходимости помогает также и пристегнуть ремень. За все это клиент не должен отдельно доплачивать».
Анне Ребане подтверждает, что иногда бывает, что у клиентов не оказывается денег, чтобы заплатить за такси, если превышен лимит на магнитной карте. Но это редкие случаи, и все они решаются по-разному.
К врачу и по делам
Для поездок в реабилитационные учреждения инвалидам с глубокой или тяжкой степенью инвалидности опорно-двигательного аппарата, зрения или психики также в Таллинне предусмотрена бесплатная услуга единичных транспортных перевозок. Ей можно воспользоваться до десяти раз в год в пределах столицы и до двух раз для поездок в другие местные самоуправления. Для получения услуги необходимо обратиться в отдел социального попечительства районной управы и предоставить решение Департамента социального обеспечения о степени инвалидности и необходимости дополнительных расходов.
Другая бесплатная возможность, о которой также можно ходатайствовать у социального отдела, – это линейная транспортная услуга для инвалидов. Она существует для обеспечения доступа к учреждениям образования, здравоохранения, попечительства, а также к месту работы. Воспользоваться ей могут люди с глубокой или тяжкой степенью инвалидности опорно-двигательного аппарата, зрения или психики, не имеющие возможности из-за инвалидности самостоятельно пользоваться общественным транспортом.
«Линейная транспортная услуга для поездок на работу предусмотрена только для инвалидов-колясочников, – замечает старший специалист Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Тийа Тийк. – Клиент в случае необходимости должен взять с собой помощника, так как подмога на лестнице в данном случае не предусмотрена. Услугу оказывает Termaki Autopargi AS, для ее получения необходимо обратиться в Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения».
Тийа Тийк добавляет, что для поездок на работу инвалид также с 2016 года может ходатайствовать о пособии у Кассы по безработице. Однако Касса по безработице не может компенсировать человеку с пониженной трудоспособностью расходы на поездку на работу, которые компенсирует местное самоуправление.
«Для этого мы контролируем, организует ли местное самоуправление специальную услугу для транспортировки человека на работу – социальный транспорт, услугу инватакси – или выплачивает пособие, связанное с тем, чтобы компенсировать расходы на дорогу до работы», – поясняет Тийк.
До работы и обратно
Главный специалист Кассы по безработице, занимающийся услугами по поддержке трудоспособности, Янели Палитс рассказывает, что в рамках реформы трудоспособности с прошлого года начали оказываться новые услуги, которые направлены на то, чтобы помочь людям с пониженной трудоспособностью сохранить работу или устроиться на новое место.
«Одна из таких услуг – пособие для поездки на работу. Если человек с пониженной трудоспособностью по причине своих ограниченных возможностей или состояния здоровья не может добираться до работы на общественном транспорте, а должен для этого использовать свой личный автомобиль, такси или спецтранспорт, то Касса по безработице может частично возместить человеку эти транспортные расходы», - заявляет Янели Палитс.
Читайте статью целиком на mke.ee.