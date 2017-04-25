Семейный врач в негодовании: если у тебя температура 40, ты все равно должен идти на работу

"Найти замещающего врача на время отпуска, обучения или болезни очень сложно", - так семейный врач Сергей Саади объяснил, почему он решил с июня отказаться от своего списка и начать работу врачом-экспертом в кассе страхования от безработицы, пишет Postimees со ссылкой на Med24. "Если у тебя температура 40, ты все равно должен идти на работу, потому что пациенты уже зарегистрированы на прием, а отправить на работу вместо себя некого".

Саади рассказал, что по закону семейный врач должен обеспечить на время своего кратковременного отсутствия доступность врача общего профиля в предусмотренном объеме, то есть четырехчасовой прием. "Но, как правило, врача на замену нигде не найти, а если и найдешь, то с большим трудом и точно не сразу - какое-то время придется изучать внутренний список семейных врачей, Facebook, Департамент здоровья и еще много всего, чтобы найти кого-то, кто сможет тебя заменить", - рассказал Саади, добавив, что если семейный врач заболел, то найти замену невозможно, если это не групповая практика семейных врачей. Но и замена в групповой практике, по оценке Саади, несправедлива, потому что кто-то другой помимо своей должен выполнять и чужую работу, хотя он не обязан это делать.

По словам Саади, Департамент здоровья считает такую замену в групповой практике, когда врачи и медсестры заменяют друг друга и выполняют двойную работу, нормальной, но это, с точки зрения Саади, экстренный выход, к которому просто привыкли за несколько лет.

Главный специалист отдела здравоохранения Департамента здоровья Кайди Усин подтвердила, что как в случае долговременной, так и в случае кратковременной замены семейный врач обязан найти сам врача на замену, потому что он отвечает за свой список и должен обеспечить пациентам списка доступность врача общего профиля на время своего отсутствия. Она добавила, что при необходимости Департамент здоровья помогал в поисках замены семейному врачу на время отпуска по уходу за ребенком или в случае болезни.

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