Антифашисты в апреле, или Дискотека «нашистов» перед эстонским посольством в Москве

Особенностью Живого журнала, в отличие от Фейсбука, было практически полное отсутствие там эстонцев — так что обе точки зрения были представлены исключительно русскоязычными пользователями, причем численный перевес был, разумеется, на стороне противников переноса, большинство из которых были россиянами и жили не в Эстонии, а в России.

/ Антон Алексеев

В их представлении ситуация выглядела примерно так: после развала СССР к власти в Эстонии пришли фашисты. Сначала они просто фашиствовали себе потихоньку, но, не встретив серьезного сопротивления со стороны как России, так и русскоязычных жителей Эстонии, решили устроить геноцид, лишив своих русскоязычных соотечественников исторической памяти — ведь, как известно, память сохраняется лишь при наличии на видном месте соответствующего монумента. Тема переноса памятника и захоронений именно в контексте парламентских выборов звучала очень глухо. Затем стало модным ругать политиков, которые-де хотят поссорить два народа. То, что политики приходят к власти в результате выборов, и, соответственно, тот же голосующий народ в определенной степени разделяет с правительством ответственность за политику страны, в головы большинства россиян тогда явно не приходило.

/ Антон Алексеев

Наличие фашизма под боком у страны, называющей себя правопреемницей государства, в 1945-м фашизм победившего, вызвало к жизни новую политическую забаву — борьбу с фашизмом. Эталонными борцами следует признать ныне почившее в бозе движение «Наши». Тогда активисты прокремлевских молодежных движений еще искренне верили в свою нужность власти и радостно перекрыли оба переулка в центре Москвы, между которыми как раз и располагалось посольство Эстонии. Основатель и вождь нашистов Вася Якеменко сгоряча заявил, что протестующие не уйдут, пока посол Марина Кальюранд не извинится за действия своего правительства — или не покинет Россию навсегда.

/ Антон Алексеев

Поскольку Марина Кальюранд извиняться перед Васей и его ликующей гопотой явно не собиралась, молодежь установила на проезжей части палатки и устроила нечто вроде лагеря «Селигер». В качестве наглядной агитации был установлен надувной танк и баннер с изображением многострадального памятника. Каждый час проводились «пятиминутки ненависти», когда нашисты и примкнувшие к ним активисты таких ныне полузабытых организаций как МГЕР, «Россия молодая», «Местные», «Новое поколение» хором скандировали гневные речевки, а из динамиков неслась песня о празднике со слезами на глазах. По окончании пятиминуток народ разбредался по палаткам, играл в футбол и другие полезные для здоровья игры, а из динамиков неслась вполне себе дискотечная музыка.

Через несколько дней по настоятельным просьбам жителей окружающих домов нашисты стали сворачивать на ночь свои упражнения в праведном гневе. После попытки нападения на Марину Кальюранд в ходе ее пресс-конференции в «Аргументах и фактах» ситуация стала патовой. Ни МИД России, ни милиция, казалось, не могли ничего поделать с юными антифашистами — точно так же как те в свою очередь не могли ничего поделать с теми, кого считали фашистами.