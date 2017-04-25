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В мае Эстония приступит к маркировке водной границы с Россией

Rus.Postimees.ee
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Монтаж. Примерно так в будущем будет выглядеть водная граница России и Эстонии. | ФОТО: Artur Kuus / Margus Ansu

В мае Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом водных путей приступит к маркировке государственной границы с Россией на Чудском, Теплом и Псковском озерах.

Пограничные знаки на воде будут установлены на линии протяженностью 126 км. Работы обойдутся в 74 млн евро, передает во вторник, 25 апреля, Rus.ERR со ссылкой на службу новостей «Радио 4».

Государственная граница на воде будет обозначена вехами, которые будут установлены с интервалом более полутора километров.

На каждой из 171 вехи будет предупреждающий знак с надписью на эстонском, русском и английском языке: «Стой! Государственная граница Эстонии!».

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