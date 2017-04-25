Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Бывший хозяин дома расстрелял из дробовика двух мужчин в бане

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Иллюстративное фото | ФОТО: Elmo Riig /Sakala

14 апреля латвийская полиция получила информацию о доставленных в больницу в Дагдском крае двух мужчинах с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день по горячим следам сотрудники полиции, по подозрению в попытке убийства при применении огнестрельного оружия, задержали мужчину 1970 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции, сообщает Rus.TVNET.

По имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации двое мужчин 1985 года рождения и 1993 года рождения, приехали в недавно приобретенное жилье, где по-прежнему проживал его прежний хозяин. Обе стороны договорились, что бывший домовладелец до конца месяца съедет, однако, тот этого не сделал.

Молодым людям пришлось расположиться в бане, где бывший хозяин собственности совершил на них вооруженное нападение, выстрелив из дробовика и тяжело ранив одного из парней.

Наверх