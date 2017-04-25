Пьяная женщина ударила мужчину ножом

По сообщению Лыунаской префектуры, в полицию поступил вызов в квартиру на улице Суур, где пьяная 57-летняя женщина ударила ножом знакомого 51-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в Клинику Тартуского университета, после оказания первой помощи его отпустили домой.

Женщину сначала поместили в камеру для вытрезвления. Для выяснения обстоятельств случившегося начато криминальное производство по статье о причинении телесного вреда.