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Пьяная женщина ударила мужчину ножом

Rus.Postimees.ee
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Нож. | ФОТО: Svetlana Zaitseva/Õhtuleht

В ночь на понедельник полицию вызвали в одну из квартир в Йыгева, где находился раненый мужчина, пишет Tartu Postimees.

По сообщению Лыунаской префектуры, в полицию поступил вызов в квартиру на улице Суур, где пьяная 57-летняя женщина ударила ножом знакомого 51-летнего мужчину. Медики доставили пострадавшего в Клинику Тартуского университета, после оказания первой помощи его отпустили домой.

Женщину сначала поместили в камеру для вытрезвления. Для выяснения обстоятельств случившегося начато криминальное производство по статье о причинении телесного вреда.

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