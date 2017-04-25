Пять вертикальных садов, которые заставят вас обернуться

Между прочим, вертикальные сады изобретены французом Патриком Бланком еще в 1968 году! Именно тогда появилась идея, в основу которой легло буквально прозрение: многим растениям не нужна почва!

Фото: diy.ru

Огромное преимущество метода Бланка заключается в том, что стена не портится и не разрушается. Для растений изготавливается специальный каркас, который устанавливается на некотором расстоянии от стены и покрывается изоляционным водоустойчивым материалом. С внешней стороны на каркасе закрепляется специальное покрытие, за которое растения будут цепляться корнями или побегами. Вода для полива поступает по гибким трубам, установленным в верхней части каркаса.

Остальные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.