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Пять вертикальных садов, которые заставят вас обернуться

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: diy.ru

Вертикальные сады, превращающие скучные торцы домов в зеленые картины, стремительно набирают популярность. Diy.ru выбрал наиболее впечатляющие проекты, рядом с которыми в прямом смысле дышится легче.

Между прочим, вертикальные сады изобретены французом Патриком Бланком еще в 1968 году! Именно тогда появилась идея, в основу которой легло буквально прозрение: многим растениям не нужна почва!

Фото: diy.ru

Огромное преимущество метода Бланка заключается в том, что стена не портится и не разрушается. Для растений изготавливается специальный каркас, который устанавливается на некотором расстоянии от стены и покрывается изоляционным водоустойчивым материалом. С внешней стороны на каркасе закрепляется специальное покрытие, за которое растения будут цепляться корнями или побегами. Вода для полива поступает по гибким трубам, установленным в верхней части каркаса.

Остальные фотографии смотрим ЗДЕСЬ.

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