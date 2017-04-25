Строителя Музея полиции посадили за решетку

Как сообщил руководитель фонда Музеи Вирумаа Антс Леэметс, расширение Музея полиции – европроект, поэтому для поисков строителя были организованы государственные тендеры. Лучшее предложение поступило от паевого товарищества Best Building, но предложение отклонили, потому что его цена показалась подозрительно низкой. Были объявлены новые тендеры, и вновь победителем стало Best Building.

«Они подняли цену на 30 000 евро, и эксперты решили, что нужно заключать договор», - сказал Леэметс.

В марте строители прибыли на место, перекопали двор здания и исчезли. «И тут я услышал новость, что одного строительного предпринимателя взяли под стражу. Оказалось, что речь идет о владельце Best Building», - рассказал руководитель музея.

51 процент предприятия Best Building принадлежит литовскому предприятию UAB Autofina, а еще 49 процентов – строительному предпринимателю-центристу из Йыхви и бывшему председателю экономической комиссии Йыхвиского волостного собрания Алару Сепперну.

В конце марта Сепперна взяли под стражу по подозрению в налоговых преступлениях.

Согласно подозрению, член правления паевого товарищества Sepmar Алар Сепперн (31) с помощью своего бухгалтера и еще одного лица сознательно предоставил ложные данные в декларациях о доходах и об обороте за период с января 2016 по январь 2017 года с целью уменьшения налоговых обязательств. По предварительным данным, в общей сложности неуплаченными оказалось более, чем 190 000 евро налогов.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, прокуратура решила ходатайствовать о заключении Сепперна под стражу, поскольку речь идет о предпринимателе, совершавшем налоговое преступление в течение длительного периода. Кроме того, у прокуратуры были основания полагать, что подозреваемый совершит новые подобные преступления, сообщал ранее Põhjarannik.

У Сепперна и его фирмы и ранее были конфликты с государством из-за налогов, но до криминального производства дело не доходило.

Сейчас Музеям Вирумаа не остается ничего иного, как объявить уже третий по счету тендер, чтобы найти строителя Музея полиции. Антс Леэметс сказал, что тендер будет объявлен сегодня.

«Конечно, грустно, что такое произошло и со зданием неразбериха – к нам ведь приходит много детских групп, и основная масса начнет приходить в ближайшее время, но мы справимся», - сказал директор музея.