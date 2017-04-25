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КНДР отметила годовщину создания армии масштабными артиллерийскими стрельбами

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AP

Северная Корея провела во вторник крупнейшие артиллерийские учения по случаю празднования 85-й годовщины основания своих вооруженных сил. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

"По имеющимся признакам, военные Северной Кореи проводят крупномасштабную тренировку вокруг восточного портового города Вонсан по случаю годовщины", - сказал источник, сообщает Newsru.com.

По данным агентства, в маневрах были задействованы 300-400 артиллерийских орудий дальнего радиуса действия. Предполагается, что за учениями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Этот шаг рассматривается как демонстрация Северной Кореей военной силы против Сеула и Вашингтона вместо того, чтобы организовать крупномасштабную провокацию в годовщину основания Корейской народной армии", - отмечает Yonhap.

Ранее предполагалось, что Северная Корея может отметить очередную годовщину основания своих ВС шестым ядерным испытанием или запуском баллистической ракеты.

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