КНДР отметила годовщину создания армии масштабными артиллерийскими стрельбами

"По имеющимся признакам, военные Северной Кореи проводят крупномасштабную тренировку вокруг восточного портового города Вонсан по случаю годовщины", - сказал источник, сообщает Newsru.com.

По данным агентства, в маневрах были задействованы 300-400 артиллерийских орудий дальнего радиуса действия. Предполагается, что за учениями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Этот шаг рассматривается как демонстрация Северной Кореей военной силы против Сеула и Вашингтона вместо того, чтобы организовать крупномасштабную провокацию в годовщину основания Корейской народной армии", - отмечает Yonhap.

Ранее предполагалось, что Северная Корея может отметить очередную годовщину основания своих ВС шестым ядерным испытанием или запуском баллистической ракеты.