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Какой ужас! Известного велогонщика зверски избили битой во время тренировки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PASCAL GUYOT/AFP

Французский велогонщик Йохан Оффредо подвергся нападению во время тренировки. Об этом спортсмен, выступающий за бельгийскую команду Wanty Group Gobert, написал в Facebook.

«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть опасен для жизни. Сегодня я стал жертвой нападения с бейсбольной битой во время тренировки с двумя друзьями. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу. Помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, а расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта», — заявил 30-летний спортсмен, сообщает Lenta.ru.

Велогонщик не уточнил, сколько было нападавших, что стало причиной конфликта и обратился ли он в полицию.

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