Какой ужас! Известного велогонщика зверски избили битой во время тренировки

«Я не мог представить себе, что велоспорт может быть опасен для жизни. Сегодня я стал жертвой нападения с бейсбольной битой во время тренировки с двумя друзьями. Результат: перелом носа, ребра, гематомы по всему телу. Помимо физических травм, я шокирован. Я не зол, а расстроен тем, что такое бывает в моем любимом виде спорта», — заявил 30-летний спортсмен, сообщает Lenta.ru.

Велогонщик не уточнил, сколько было нападавших, что стало причиной конфликта и обратился ли он в полицию.