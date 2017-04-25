Первыми номерами центристов в Таллинне могут стать Корб, Репс или Терик

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал, что, скорее всего, таллиннский совет соберется для утверждения последних лидеров списков в начале мая. О Корбе, Репс и Терике он сказал, что это хорошие и достойные кандидаты и не исключено, что именно из них будут выбраны первые номера для еще не возглавленных районов списков.

На данный момент совет партии, по предложению лидера центристов Юри Ратаса, утвердил первые номера для шести списков: Хааберсти список партии возглавит бывший старейшина района, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, Кристийне – депутат парламента и бывший старейшина Андрей Новиков, Ласнамяэ – вице-мэр Михаил Кылварт, Мустамяэ – исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, Пирита – нынешний старейшина района Тынис Мелдер, а в Пыхья-Таллинна – евродепутат Яна Тоом.

Кандидата на должность мэра столицы совет определит после того, как выяснятся все первые номера районных списков.

На прошлых местных выборах, прошедших в 2013 году, центристов в Хааберсти также вел Виктор Васильев, в Кесклинне – Тоомас Витсут, в Кристийне Марика Туус-Лауль, в Ласнамяэ – бывший лидер партии, отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, а в Мустамяэ – Юри Ратас. В Нымме первым номером был Арво Сарапуу, в Пирита – Тийт Терик, а в Пыхья-Таллинне – Яна Тоом.

В Таллинне за Центристскую партию было отдано 115 101 голосов, то есть ее подержали 52,67 процента всех проголосовавших. В результате этого центристы получили 46 из 79 мест в горсобрании столицы.

Следующие муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября этого года.