Это гениально: семь идей для дополнительного заработка в Эстонии

1. Берись за подработку. Если у тебя есть постоянное рабочее место, но при этом ты не страдаешь от нехватки свободного времени, случайная подработка станет для тебя хорошей возможностью. Соответствующие объявления можно найти на порталах по поиску работы, например, на странице GoWorkaBit.

2. Стань таксистом. В настоящее время не нужно иметь корочки таксиста, чтобы за деньги развозить людей по разным адресам. Taxify и Uber предлагают в удобное для тебя время заработать немого денег на своей машине.

3. Предложи свои услуги в качестве фрилансера. Начни с поиска объявлений о работе на соответствующих порталах, например, на CV Online или рекламируй себя на портале Фрилансеров Эстонии. Периодически стоит также заходить на иностранные сайты.

4. Помогай пожилым людям. В кругу знакомых и друзей, наверняка, найдутся люди, пожилым родителям или родственникам которых несколько раз в неделю нужна помощь по дому. Делай это за разумную плату. Это простая, но очень важная работа.

5. Продавай свою ручную работу. Делай это на рынках и ярмарках, предлагай свои изделия магазинам. Можно также продавать ручную работу в интернете, например на страницах Osta.ee и Facebook.com.

6. Начни вести блог. Выбери тему, которая тебя вдохновляет, и пиши, пиши, пиши. Чем интереснее содержание твоих блогов и чем больше у тебя подписчиков, тем больше шансов заработать на интернет-рекламе.

7. Продавай свои фотографии и другое цифровое творчество. Различные фотобанки, такие как iStock, Bigstock, Depositphotos, позволяют продавать снимки и другие файлы по всему миру. Если у тебя есть оригинальные идеи, почему бы не попробовать?