Восемь важных вещей, на которые должна обратить внимание семья с детьми при покупке недвижимости

Школы поблизости

Даже если ваш ребенок на момент покупки недвижимости не достиг школьного возраста, узнайте, есть ли поблизости школа. Долгие поездки в школу на машине или на городском транспорте не обрадуют ни вас, ни вашего ребенка.

Другие семьи с детьми

Некоторые ошибочно считают, что нет разницы, кто у тебя в соседях. Однако если по соседству живет только бездетная молодежь или старушки-божьи одуванчики, то семья с детьми может почувствовать себя достаточно неуютно.

Квартира - не самый лучший вариант

Большинство молодых семей предпочитает купить квартиру в новом доме, а не собственный дом: на новый не хватает средств, а на требующий ремонта – умения и времени. Но вскоре, когда они понимают, что неизвестно куда девать коляску и велосипед, что дошкольников нельзя отпустить гулять во двор без присмотра, то осознают всю прелесть жизни в отдельном доме.

Кладовки!

Семьи, где еще нет детей, приходят к пониманию, как важны и необходимы кладовки и прочие места для хранения, только когда дети у них наконец появляются. Вы даже не представляете, какое количество вещей необходимо маленькому ребенку!

Гибкость решений

Обратите внимание и на то, что в семье постоянно что-то происходит: дети растут, а возможно, их число даже увеличивается. Наверняка из вашей спальни придется сделать детскую, а из кабинета – спальню. Способно ли ваше жилище на такие превращения?

Обратите внимание на планировку

Когда нет детей, при покупке не задумываешься, где когда-нибудь будет находиться детская. А ведь она должна быть в стороне от гостиной и рядом с вашей спальней. Подумайте об этом при покупке, ведь когда у вас появится ребенок, этот вопрос придется решать практически, а не теоретически.

Безопасный двор

Если вы покупаете квартиру, то внимательно изучите, насколько безопасен двор. Малыша вы одного, конечно, не выпустите, но когда ребенок станет старше, где он будет играть? Рядные или парные дома в этом плане, конечно, безопаснее.

Источник: Popsugar