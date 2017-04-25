Его спасла перестройка

Эта история началась в 1968 году, когда папа, известный московский архитектор, привез из редкой заграничной командировки своему сыну Андрею ценный подарок - альбом The Beatles (снова они!) "A hard day's night". Впечатление от услышанного было настолько сильным, что с этого момента вся жизнь Макаревича-младшего пошла по-другому. Он увлёкся игрой на гитаре, вскоре собрал свою первую группу - квартет The Kids с двумя девочками-вокалистками, начал выступать с ним на школьных праздниках. Школа, в которой Андрей учился, имела английский уклон и знание языка пригодилось: новая, уже более серьёзная и "электрическая" группа называлась Time Machines и исполняла она, помимо англо-американских хитов, песни собственного сочинения на английском.

Состав группы всё время менялся; изменилась и жизнь тинэйджера Макаревича - он стал студентом Московского архитектурного института. Однако больше времени он проводил на репетициях и выступлениях - помимо Time Machines, он играл на бас-гитаре в популярном составе "Лучшие годы", который, наряду с репертуаром Тома Джонса, исполнял и несколько его сочинений. Кстати, именно на концерте "Лучших годов" я Андрея Макаревича впервые увидел - осенью 1972 года. А вскоре мы и познакомились, причём по совсем не музыкальной причине: Оказалось, что мы ухаживали за двумя родными сёстрами - он за старшей Леной, я - за младшей Мариной.

1973 год оказался переломным в карьере группы и её лидера. Во-первых, название коллектива изменилось на привычное нынешнее - "Машина времени", кириллицей. Во-вторых, основа состава стабилизировалась: Андрей Макаревич - вокал, гитара; Александр Кутиков - бас-гитара, вокал; Сергей Кавагоэ - барабаны, вокал. Кавагоэ был сыном (или внуком?) известного японского коммуниста и из поездки в Страну восходящего солнца привёз редчайший инструмент - электроорган Aceton. Наконец, третье и главное: Макаревич начал писать и петь песни на русском языке. Их содержание было простым, но крайне нетипичным для русскоязычной поп-традиции.

Тексты всех русских рок-песен "до Макаревича" подразделялись на две разновидности: или подражание обычной эстрадной лирике - любовь, хорошее настроение, танцы; или песни на заимствованные стихи "серьёзных" поэтов - от Пушкина до Вознесенского. Первое было скучно и не несло в себе никакого месиджа; второе звучало искусственно, неорганично. Нужно было что-то ещё - и Андрей Макаревич этот недостающий ингредиент нашёл! Даже не слишком плутая.

В середине 50-х годов, в начале хрущёвской "оттепели", в России появилась и приобрела огромную популярность у интеллигенции так называемая "бардовская песня". Официального признания она практически не имела, исполнялась авторами на небольших концертах и распространялась в магнитофонных записях. Авторская песня была многолика, но легко узнаваема по доверительной интонации и часто вызывающим текстам. Кумирами российских интеллектуалов стали лирик-философ Булат Окуджава; острейший сатирик Александр Галич (многие песни которого были открыто антисоветскими); ироничный романтик Юлий Ким и, конечно, всенародный любимец Владимир Высоцкий. Между "бардовской" и "эстрадной" песней была стена: поющие поэты считали поп-песни глупыми и пошлыми, а мастера эстрады утверждали (тоже не без оснований), что в авторской песне нет музыкальной проработки и она слишком примитивна. Макаревич - и это историческая заслуга! - оказался первым, кто смог пробить брешь в этой стене.