Смотрите, как можно использовать в хозяйстве старые столовые приборы

1. Очищаем вилкой кисть от краски

Если вы делаете ремонт или красите мебель, то прекрасно знаете, как трудно бывает очистить кисть от краски, чтобы потом использовать ее еще раз. Просто промыть ее водой бывает недостаточно. А вот если вы расчешете кисть вилкой, то остатки краски удалить будет гораздо легче.

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2. Используем вместо вешалки

Если вы согнете столовый прибор в его средней части и прикрутите к стене, то получите отличную вешалку, например, для кухонного полотенца.

3. Спасаем с помощью вилки свои пальцы

Если вы забиваете гвоздь и боитесь, что попадете по пальцам, вставьте гвоздь между зубцами вилки.

4. Пересаживаем комнатные растения

Если вы хотите пересадить растение в больший горшок или в клумбу, аккуратно удалите корни растения из земли с помощью вилки.

5. Меняем мебельные ручки на мебельные ложки

Ложки и вилки - прекрасная альтернатива обычным мебельным ручкам. Их нужно всего лишь красиво изогнуть и просверлить в них отверстия для шурупов.