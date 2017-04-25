С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку

Помимо трамвая на остановке «Юлемисте», которую переименуют в «Суур-Паала», останавливаются также автобусы №12, №54 и №55.

«Это решение приняла городская комиссия по топонимам. Оно связано с тем, что остановки, в которых используется слово "Юлемисте", появились по направлению к Таллиннскому аэропорту», - пояснил во вторник, 25 апреля, чиновник Департамента транспорта Удо Отс.

Нынешняя остановка «Юлемисте» находится вблизи улицы Суур-Паала, поэтому ее переименование выглядит логичным, считают в комиссии.