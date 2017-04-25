С 1 мая во избежание путаницы в Таллинне переименуют остановку

С 1 мая расположенная в столичном районе Ласнамяэ остановка общественного транспорта «Юлемисте» будет называться «Суур-Паала», а это значит, что городской трамвай номер 2 будет ходить по маршруту "Копли - Суур-Паала", а не "Копли - Юлемисте", передает Rus.ERR.
Помимо трамвая на остановке «Юлемисте», которую переименуют в «Суур-Паала», останавливаются также автобусы №12, №54 и №55.
«Это решение приняла городская комиссия по топонимам. Оно связано с тем, что остановки, в которых используется слово "Юлемисте", появились по направлению к Таллиннскому аэропорту», - пояснил во вторник, 25 апреля, чиновник Департамента транспорта Удо Отс.
Нынешняя остановка «Юлемисте» находится вблизи улицы Суур-Паала, поэтому ее переименование выглядит логичным, считают в комиссии.